Технологии

Трикът за по-добър Wi-Fi сигнал, който е безполезен

В интернет има много съвети как да подобрим покритието на домашната безжична мрежа. Един от тях набира голяма популярност напоследък, защото обещава голяма ефективност с минимални усилия. Реални тестове обаче показват, че това не е точно така

Мартин Дешев Мартин Дешев

2 юли 2026, 10:24
Трикът за по-добър Wi-Fi сигнал, който е безполезен
Източник: iStock Photos/Getty Images

П очти всеки е преживявал този момент: опитвате се да гледате филм, да се започнете видеообаждане или да изтеглите голям файл, но Wi-Fi сигналът внезапно отслабне. Откакто домашният интернет се превърна в основна част от ежедневието, интернет е пълен със странни идеи тип „Направи си сам“. Те обещават да решат проблема с нестабилната безжична връзка. Сред най-разпространените и визуално привлекателни от тези тенденции е набиращият популярност трик с кенчета от напитки.

Идеята звучи достатъчно просто. Взимаме празна алуминиева кутия, режем я в извит рефлектор и я поставяме зад антените на рутера. Според безброй видеоклипове и онлайн уроци, това домашно допълнение може драстично да увеличи обхвата и скоростта на Wi-Fi. Но реалността е по-различна, отбелязва How-to Geek.

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Въпреки че науката зад този трик не е напълно погрешна, практическите му ползи често са силно преувеличени. Извито парче метал може да отразява радиовълните и да фокусира част от сигнала в една посока, подобно на това как сателитна чиния отразява сигналите към своя приемник. При много специфични условия това може да доведе до малко увеличение на силата на сигнала в избраната посока.

Основният недостатък на трика се свежда до физика и сложния характер на съвременните рутери с множество антени. Докато метален рефлектор теоретично може да помогне за пренасочване на сигнал от една самостоятелна антена, съвременният хардуер, особено Wi-Fi 6, 6E и Wi-Fi 7 рутерите, разчитат на няколко антени, работещи в хармония.

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Когато екипът на How-To Geek поставя оформените рефлектори от кенчета върху отделните антени на съвременен рутер, резултатът всъщност дори влошава качеството на сигнала. Вместо да фокусира лъча навън, близостта на металните кутии една до друга кара предните рефлектори физически да блокират сигналите, излъчвани от задните антени. 

Първоначалният тест води до мигновено влошаване на връзката, принуждавайки устройството да премине към по-бавната 2,4 GHz честотна лента, като същевременно увеличава латентността с 10ms. Появява се силна нестабилност на сигнала и огромен спад във физическата скорост на връзката. Дори след щателното отрязване на допълнителния алуминий и разместването на кутиите под по-голям ъгъл, за да се предотврати взаимно запушване, най-добрият сценарий едва съответства на базовата производителност на рутера, превръщайки целия процес в пълна загуба на време.

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Проблемът е, че Wi-Fi в дома рядко се държи като при идеални лабораторни условия. Стени, мебели, уреди, огледала и дори хора постоянно отразяват и разпръскват безжичните сигнали в различни посоки. Съвременните Wi-Fi рутери са проектирани да разпределят покритието в цялата стая, вместо да проектират тесен лъч в една посока. Чрез поставяне на метален рефлектор зад антената, потребителите могат леко да усилят сигнала в една област, като едновременно с това го отслабят навсякъде другаде. 

Съвременните рутери все по-често използват технологии като формиране на лъча и антени с MIMO технология. Тези системи интелигентно насочват безжичните сигнали към свързани устройства, без да изискват домашно изработени рефлектори. За разлика от фиксирана алуминиева кутия, формирането на лъча постоянно се коригира, когато устройствата се движат из къщата, което прави много по-ефективно използването на наличния сигнал. 

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Ако имате проблеми с безжичния сигнал, има много по-добри решения. Най-простото подобрение често е преместването на рутера. Много хора го поставят в шкафове, зад телевизори или в ъглите на къщата, като всичко това намалява покритието. Позиционирането на рутера на централно, повдигнато място с по-малко физически препятствия в непосредствена близост около него може значително да подобри производителността.

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Актуализирането на по-старо мрежово оборудване също може да доведе до осезаема разлика. Стар рутер може да не поддържа съвременните Wi-Fi стандарти, докато mesh Wi-Fi системите предоставят много по-ефективен начин за премахване на мъртвите зони в по-големи домове, отколкото импровизираните рефлектори на сигнала.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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