Технологии

Сам Алтман: Ще ме е срам, ако OpenAI няма AI шеф

Милиардерът иска да повери контрола на компанията над собствената ѝ технология

Мартин Дешев Мартин Дешев

6 ноември 2025, 06:02
С ъоснователят и изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман обяви, че ще го е "срам", ако компанията му не е първата, чийто изпълнителен директор е изкуствен интелект. Той казва, че е готов да бъде заменен от AI шеф, съобщава Business Insider.

"Ще ме е срам, ако OpenAI не е първата голяма компания, чийто изпълнителен директор е AI", казва той в подкаста "Разговори с Тайлър". И допълва, че често се пита какво би станало с OpenAI, ако имаше AI изпълнителен директор, който ръководи компанията досега. Дали тя би била в много по-добра позиция? 

Самият Алтман няма отговор. Той признава, че изкуственият интелект все още не е готов да ръководи компания и има работа преди този ден да стане реалност. Но уточнява, че технологията вече е в позиция да постигне тази цел и пътят към нея може да бъде ускорен.

Алтман прогнозира, че ще са нужни по-малко от 10 години преди AI да може да поеме ръководството над голям и важен отдел в OpenAI. А след като това стана факт, времето до позицията "изпълнителен директор" също ще е много кратко, но Алтман не се притеснява.

"Имам ферма и вече живея там известно време от годината и много ми харесва", казва той в интервю пред изпълнителния директор на Axel Spinger Матиас Дьопфнер миналия месец. 

Разбира се, остава важният въпрос: дали хората ще искат да имат изкуствен интелект за шеф? И дали AI няма да прецени, че е по-добре да работи с други алгоритми и просто да уволни всички?

"В краткосрочен план AI наистина ще унищожи много работни места. В дългосрочен план обаче, както с всяка предишна технологична революция, очаквам, че ще измислим изцяло нови професии", прогнозира Алтман.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
Сам Алтман технологии изкуствен интелект бизнес OpenAI
