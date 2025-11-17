Технологии

Bitcoin може да се използва и за отопление на домове

Това е още един начин да се извлече полза от криптовалутата

Мартин Дешев Мартин Дешев

17 ноември 2025, 10:58
И нтензивната консумация на енергия при добива на криптовалути активно се рекламира като домакински актив: „отопление чрез биткойни“. Как е възможно това? Специализираните устройства за добив на биткойни, популярни като ASIC "копачки", все по-често се използват в домовете по време на студено време, съобщава CNBC.

Топлината, генерирана като страничен продукт от интензивните изчисления, се използва за отопление на жилищното пространство. Вместо да плащат за традиционно отопление и за електричество за добив на крипто, потребителите ефективно плащат за една система, която осигурява и двете. Но дали тази нововъзникваща технология е наистина достъпно и добро решение за средностатистическия собственик на жилище? Отговорът силно зависи от местоположението, пространството за отопление, хардуера и нестабилния пазар на криптовалути.

Добивът на биткойн е енергоемък процес, при който мощни компютри решават сложни математически проблеми, за да валидират транзакции и да печелят нови биткойни. Почти цялото електричество, консумирано от тези копачки, се отделя като топлина. Компании като Canaan (с техния Avalon Mini 3) и Heatbit са разработили лесни за употреба копачки, които са специално проектирани да функционират като отоплителни уреди. Това прави процеса на рециклиране на топлината прост и лесен за употреба. 

Основното предимство е компенсирането на разходите и енергийната ефективност. Ако вече плащате за отопление на дома си, консумираната от копачката електроенергия не е чист разход. Тя е заместител на съществуващото ви гориво за отопление.

В идеални сценарии приходите, генерирани от добива на биткойн (под формата на награди за валидация), могат частично или напълно да компенсират разходите за електроенергия, което води до значително намалени или потенциално дори отрицателни сметки за отопление. Някои пилотни програми предлагат на собствениците на жилища система да споделят от 5% до 35% от наградите за биткойн в замяна на хостинга на копачката. Това представлява иновативна стъпка към устойчиви изчисления чрез използване на отпадъчна енергия, която иначе би била прахосана.

В по-студените региони, като Финландия например, копачки в промишлен мащаб дори са интегрирани в местните отоплителни системи. Те произвеждат топла вода с температура около 70°C, която след това се подава по тръбопровод към споделени отоплителни системи за отопление на множество сгради. 

Дали отоплението с биткойн е достъпно и достатъчно, е тясно свързано с два основни фактора: първоначалната инвестиция и повтарящите се оперативни разходи. Началото изисква скъпа инвестиция. Дори потребителските отоплителни копачки, като Canaan Avalon Mini 3 или Heatbit Mini, могат да струват от 800 до над 2000 долара. По-мощните професионални ASIC чипове, необходими за отопление на цялата къща, могат да струват хиляди повече, като сложните хидравлични системи за интеграция струват до 10 000 долара за голяма домашна система. 

Рентабилността на копаенето е изключително чувствителна към цените на електроенергията. Експертите изчисляват, че печелившата домашна система обикновено изисква разходи за електроенергия от $0,05 на kWh или по-ниски. Над прага от около $0,07–$0,08 на kWh, повечето домашни копачи достигат са "на нула" или започват да губят пари, което означава, че стойността на спечелените биткойни е по-малка от цената на консумираната електроенергия. Следователно, това решение е най-икономично разумно за хората в райони с евтина или възобновяема електроенергия.

Стандартните ASIC копачки са известни с шума си, който може да конкурира прахосмукачка или косачка за трева. Докато специално създадените устройства са по-тихи (около 55dB), истинската „Направи си сам“ система за цяла къща често изисква специални въздуховоди, вентилация, за да се справи с огромната топлина и шум, което добавя сложност и разходи. Една копачка, консумираща между 800 и 1500 вата, е ефективна само за отопление на малка стая, като гараж или спалня. Отоплението на цяла къща от 185 кв.м. често изисква няколко устройства или сложна (и скъпа) интегрирана система за топлообмен. 

Стойността на добивания биткойн също варира драстично. Печалбата никога не е гарантирана и може да изчезне за една нощ, ако цената на биткойн падне или ако трудността за добив в мрежата се увеличи (което се случва редовно). Машината също ще се нуждае от поддръжка. Затова идеята за отопление чрез биткойн може да е добра, но само, когато са изпълнени множество фактори.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
биткойн bitcoin криптовалута дигитална валута технологии САЩ отопление центрове за данни
