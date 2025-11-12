Китай обвини САЩ в кражба на Bitcoin за 13 млрд. долара

М истерия с bitcoin се превърна в сериозен геополитически скандал, след като Китай официално обвини правителството на Съединените щати в организиране на кибератака „на държавно ниво“ с цел кражба и изземване на над 127 000 биткойна през 2020 г., съобщава Bloomberg. Цифровите активи, които изчезнаха по време на голям пробив преди четири години, сега се оценяват на над 13 милиарда долара, което прави инцидента един от най-спорните крипто инциденти досега и допълнително напряга и без това крехките отношения между двете най-големи икономики в света.

Спорът е съсредоточен около хакването през 2020 г. на китайския пул LuBian, един от най-големите в света по това време, при което от него портфейл бяха източени над 127 000 биткойна. Въпреки че кражбата първоначално беше възприета като сложна престъпна операция, Националният център за реагиране при компютърни вируси на Китай (CVERC) публикува доклад, в който се твърди друго. CVERC смята, че атаката е извършена с помощта на усъвършенствани инструменти и техники, достъпни само за „хакерска организация на държавно ниво“, като директно сочи американските разузнавателни агенции.

В основата на подозренията на Китай се крие времевата линия и последващият контрол върху средствата. Огромните запаси от откраднатия биткойн са били в пасивно състояние близо четири години, преди внезапно да започнат да се движат през 2024 г., като в този момент адресите на портфейлите са бързо идентифицирани от блокчейн анализаторите като под контрола на правителството на САЩ.

Китай разглежда това като опит на Вашингтон да присвои откраднато имущество под правен претекст. Пекин твърди, че САЩ са или първоначалният извършител на атаката, или са се възползвали от ситуацията, за да конфискуват активите, прикривайки координирана дигитална кражба като действие на правоприлагащите органи.

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) категорично отрече всякакво участие в хакерската атака от 2020 г. Вместо това Вашингтон твърди, че изземването на 127 000 BTC е било законно действие на правоприлагащите органи, насочено към разбиване на мащабна глобална престъпна мрежа. Според правителството на САЩ иззетите средства са приходи от мащабна измамна операция, ръководена от Чен Джи, основател и председател на камбоджанската Prince Group.

Чен беше обвинен през октомври по обвинения в заговор за измама с електронни плащания и пране на пари. Прокурорите твърдят, че неговата организация е извършвала мащабни измами с инвестиции в криптовалути, използвайки принудителен труд в затворнически комплекси в Югоизточна Азия, за да измами жертвите с милиарди долари.

САЩ настояват, че конфискуваният биткойн е криминално доказателство, свързано с това огромно транснационално измамно начинание. Министерството на правосъдието обаче отказва да разясни техническите подробности за това как или кога е получило контрол над частните ключове за спящите портфейли - мълчание, което само подхранва скептицизма и геополитическите претенции на Китай.

Този спор с висок залог значително ескалира дипломатическото и технологично напрежение между двете световни сили. Обвинявайки САЩ в спонсорирана от държавата кибер кражба, Китай премести конфликта от обикновено криминално разследване в сферата на кибер суверенитета и международното право. Спорът внася и нова нестабилност на световния крипто пазар. С 127 000 BTC, приблизително 0,65% от общото циркулиращо предлагане на Bitcoin, които вече са ефективно замразени и обвързани в международен спор, пазарите реагират с несигурност.

