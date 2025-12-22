Технологии

Опасно е да разрешаваме всичко на браузъра си

Изскачащите прозорци с „Разреши“ могат да бъдат опасни: кликът дава на измамници достъп до известия, фишинг и зловредни сайтове, дори без инсталиране на софтуер. Блокирайте съмнителни известия и проверявайте настройките на браузъра

Мартин Дешев

22 декември 2025, 08:28
П овечето интернет потребители са добре запознати с досадните изскачащи прозорци – онези полета, които ви казват, че трябва да кликнете върху „Разрешаване“, за да видите съдържание, да потвърдите, че не сте робот или да гледате видеоклип. Докато много хора третират тези подкани като безобидно дразнене от браузъра, кликването върху „Разрешаване“ на грешен адрес може да бъде много по-опасно от традиционния зловреден софтуер, предупреждава MakeUseOf.

Подобно действие може да даде на измамниците постоянен достъп до вашето устройство чрез разрешенията на браузъра. Тези измамни изскачащи прозорци са вид атака чрез социално инженерство. Вместо да заразят устройството ви директно със зловреден софтуер, те ви подвеждат да активирате известия в браузъра от злонамерени сайтове, които след това могат да изпращат постоянни реклами, сигнали за измами, фишинг връзки и фалшиви предупреждения, дори когато сайтът не е отворен.

Това не са просто неприятни сигнали. Те могат да бъдат портали към вредни уебсайтове, опити за кражба на лична информация или допълнителни измами, които изглеждат легитимни, но са злонамерени по същество.

Типично фалшиво подканване за потвърждение може да гласи „Кликнете върху „Разреши“, ако не сте робот“ или „Натиснете „Разреши“, за да гледате видеото“. Щракването върху него не валидира нищо. То ви абонира за известия от сайта, който може да показва нежелано съдържание по всяко време. В много случаи тези push-известия включват връзки към сайтове за възрастни, фалшиви софтуерни актуализации или фишинг опити, предназначени да събират пароли и финансови данни. 

Тъй като заплахата идва чрез разрешенията на браузъра, а не чрез файлове със зловреден софтуер, традиционните антивирусни сканирания може да не маркират нищо злонамерено. Много потребители съобщават, че след като кликнат върху „Разрешаване“, започват да виждат чести изскачащи прозорци, които изглеждат като системни предупреждения или известия за „открит вирус“. Това са просто подвеждащи сигнали, предназначени да ви накарат да кликнете отново, което води до по-сериозни измами или изтегляния.

Освен това, взаимодействието с изскачащи прозорци или техните бутони може само по себе си да задейства скрити скриптове или проследяващ код, което може да компрометира поверителността, без да се инсталира традиционен зловреден софтуер. Това означава, че дори щракването върху фалшив бутон „X“ или „Затвори“ може да бъде рисковано.

Ако вече сте кликнали върху „Разрешаване“ случайно, най-доброто незабавно действие е да отворите настройките на браузъра си и да отмените разрешенията за известия от всички подозрителни сайтове. Трябва също да обмислите сканиране на системата си с надежден софтуер за сигурност и затягане на настройките за изскачащи прозорци и известия на браузъра си, за да блокирате нежеланите заявки автоматично. 

В Chrome или Edge отидете в Настройки > Поверителност и сигурност > Настройки на сайта. Потърсете „Последна активност“, за да видите кои сайтове са използвали вашия хардуер или данни. Вместо общо „Разрешаване“, задайте чувствителни разрешения като Камера, Микрофон и Местоположение на режим „Питай всеки път“. 

За много потребители е по-безопасно да блокират „Известия“ и „Автоматични изтегляния“ глобално в настройките на браузъра, като добавят в белия списък само конкретни, надеждни сайтове, които използват и харесват. 

Редактор: Мартин Дешев
парола пароли киберсигурност софтуер технологии интернет интернет браузър Chrome Firefox Safari Edge
