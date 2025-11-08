"Android няма да бъде същият" според ново споразумение

С лед години на съдебни спорове, Epic Games и Google постигнаха споразумение в антитръстовия си спор относно модела за разпространение и фактуриране на приложения за Android. Според How-To Geek, сделката проправя път за мащабни промени: Google ще въведе нов модел „Регистрирани магазини за приложения“ в Android 17, ще позволи алтернативно фактуриране и магазини, и ще намали таксите си за обслужване за разработчиците. Действия, които според анализаторите ще променят Android значително.

Въпреки че пълните условия все още подлежат на съдебно одобрение, отстъпките представляват промяна на начина, по който приложенията се продават, разпространяват и заплащат на устройства с Android. Твърдението, че „Android никога няма да бъде същият“ се отнася до края на абсолютното господство на Play Store и настъпване на истинска, безпрепятствена конкуренция.

Преди споразумението Android беше „отворен“ за магазини на трети страни, но Google използва редица технически и договорни бариери, често наричани „инсталационни пречки“ или „плашещи екрани“, за да обезкуражи потребителите да използват алтернативи на Google Play Store. Споразумението премахва тези бариери, като въвежда нова система за „Регистрирани магазини за приложения“. В бъдеще потребителите би трябвало да могат да изтеглят конкурентен магазин, като Epic Games Store, от уебсайт с едно неутрално подканване.

Apple планира навлизане в най-евтините лаптопи

Тази инсталация с един клик премахва объркващия, многоетапен процес и предупрежденията за сигурност, които преди тласкаха потребителите обратно към Play Store. Тя изравнява условията, карайки магазините на трети страни да се чувстват като „граждани от първа класа“ на платформата.

Освен това, Google се съгласява да спре да предлага сделки и стимули на производителите на телефони и разработчиците, за да инсталират предварително само Play Store или да пускат приложенията си ексклузивно чрез Google. Това освобождава производителите на телефони да включват конкурентните магазини директно на началния екран, давайки им същата видимост като Google Play. Този ход трансформира пазара на Android от почти монополен в среда с множество магазини, промяна, която според сделката ще продължи в световен мащаб поне до юни 2032 г.

Microsoft: Само организми могат да имат съзнание

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Това е знакова промяна. За обикновените потребители отвореността на Android винаги е била един от основните му предимства, но на практика Play Store си остава доминиращият магазин. Това е на път да се промени. В следващите версии на Android потребителите ще започнат да виждат появата на много повече нови магазини за приложения – от гейминг марки, специализирани доставчици на софтуер или дори производители.

Това може да означава повече опции за изтегляне на приложения, по-гъвкаво ценообразуване и ексклузивни оферти. Разработчиците, освободени от строгите правила за плащане на Google, може да започнат да експериментират с нови модели за монетизация и да прехвърлят спестяванията на клиентите.

Nvidia положи основите за своя план за "века на AI"

Шефът на Nvidia очаква яростна битка за AI лидерство

Но преходът няма да дойде без компромиси. По-отворената среда на Android може да доведе и до по-големи рискове, особено за потребители, които са по-малко технологично грамотни. Сигурността и поверителността ще се превърнат в по-сложни въпроси, тъй като множество магазини и платежни системи ще съществуват едновременно. Google вече посочи, че от 2026 г. ще наложи нови стандарти за „непроверени“ източници на приложения, което предполага, че иска да запази известен контрол върху безопасността, дори когато системата се отвори.

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase