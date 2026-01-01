ЦРУ: Украйна не е атакувала резиденцията на Владимир Путин

Ц ентралното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ) е стигнало до оценката, че Украйна не е целяла резиденция, използвана от руския президент Владимир Путин, при скорошна атака с дрон в северната част на Русия. Това твърдят американски официални лица, като по този начин се подкопава твърдението, което руският лидер е направил пред президента Доналд Тръмп по време на телефонен разговор в понеделник.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е информирал Тръмп за тази оценка в сряда, посочват източниците, цитирани от Си Ен Ен (CNN).

Русия публично повдигна обвинения, че Украйна е направила опит да удари дома на Путин в понеделник, а Тръмп заяви пред репортери, че Путин му е казал това по телефона. По онова време американският президент заяви, че е обезпокоен от съобщаваното действие, като на практика прие думите на руския лидер, въпреки че Украйна категорично отрече да стои зад подобна атака.

„Не ми харесва. Това не е добре“, каза Тръмп, като определи реакцията си като „много ядосан“, след като чул твърдението. Той призна, че е „възможно“ обвинението да е невярно и подобна атака да не се е случила, но добави: „Но президентът Путин ми каза тази сутрин, че това е станало“.

По-късно източници съобщиха, че Ратклиф е информирал Тръмп, че ЦРУ не смята твърдението за вярно. В сряда Тръмп изглежда зае по-скептична позиция, като сподели в социалната мрежа Truth Social линк към редакционна статия на New York Post със заглавие: „Показният шум около „атаката“ срещу Путин показва, че именно Русия пречи на мира“.

Putin claimed Ukraine targeted his home — the CIA says it never happened https://t.co/6dhju7mENO pic.twitter.com/OMB77Zsg4T — New York Post (@nypost) January 1, 2026

Редакционният екип на изданието отбелязва, че е „доста лицемерно Путин, който води брутална война вече почти четири години, да смята, че всяко насилие в неговата близост заслужава особено възмущение“, и заявява, че „всяка атака срещу Путин е повече от оправдана“.

„Но ето и уловката: ударът с дрон най-вероятно никога не се е случил. Украинският президент Володимир Зеленски категорично го отрече. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руснаците не могат да предоставят доказателства и призова медиите „да приемат думата на Кремъл“. Не, няма“, пише редакционната колегия.

CNN е потърсила Белия дом за коментар. От ЦРУ са отказали да коментират.

Твърдението на Путин за атака – и последвалата оценка на САЩ, че то не е вярно, за която първо съобщи Wall Street Journal – се появи на фона на интензивни преговори, водени от Тръмп и негови пратеници, за прекратяване на войната в Украйна.

Путин повдигна обвинението ден след като Тръмп се срещна със Зеленски в Мар-а-Лаго и изрази оптимизъм относно напредъка към постигане на мирно споразумение.

Някои европейски официални представители заявиха, че твърдението е опит на Путин да саботира мирните усилия, без обаче да си навлече гнева на Тръмп. Други също поставиха под съмнение руската версия. Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви в сряда, че това е „умишлено отклоняване на вниманието“.

Министерството на отбраната в Москва съобщи в сряда, че 91 дрона са били изстреляни от северна Украйна към резиденцията на Путин край Валдай в Новгородска област в северозападна Русия. Повече от половината от тях са били прихванати на няколкостотин километра разстояние, без министерството да уточнява как е установило, че дроновете са били насочени към Валдай. Останалите са били прихванати над Новгород между 3:00 и 8:30 ч. местно време в понеделник, посочва ведомството. Министерството публикува и карта, за която твърди, че показва маршрута на дроновете и местата, където те са били свалени.