Технологии

Какво разкриват снимките ни за всички без да осъзнаваме

Кадрите имат много повече информация, отколкото си мислим

Мартин Дешев

11 ноември 2025, 06:13
С нимаме непрекъснато – с телефоните, фотоапаратите си, по време на пътувания, с приятели, в кафенета, у дома. Изображението, което споделяме, често показва усмихнати лица или красива сцена. Не винаги обаче осъзнаваме, че самият файл със снимката често съдържа скрита информация, която разкрива кога, къде и дори как е направена снимката.

Според статията на How-To Geek, тази скрита информация, обикновено вградена като метаданни, като EXIF ​​(Exchangeable Image File Format), може да включва точната дата и час на заснемане на снимката, GPS координати на местоположението, модела на камерата или телефона, дори специфични настройки на камерата. Тези метаданни обикновено не показват вашето име или лично съдържание в обикновен текст, но за някой, който е мотивиран, те могат да бъдат златна мина от улики. Снимка, публикувана с пълни метаданни, може да разкрие вашия квартал, ежедневните ви маршрути или устройството, което използвате и тази информация може да бъде комбинирана с други публично достъпни източници, за да се събере повече информация за вас. 

Най-чувствителната част от данните, отнасяща се до поверителността, е геолокационният таг. Ако услугите за местоположение на телефона ви са активирани и разрешени да се прилагат към снимките (опция, която е налична в настройките на камерата), EXIF ​​данните вграждат точните GPS координати на мястото, където сте се намирали, когато сте натиснали бутона на затвора. 

В дигиталната ера поверителността е по-малко свързана с това, което казвате, и повече с това, което разкриват вашите устройства. Когато споделяте снимка, често приемате, че споделяте само това, което показва изображението. Дори да изтриете очевидни етикети за местоположение или да премахнете имена, метаданните все още могат да включват общи координати, информация за модела на камерата или следа от използването на устройството. В социалните медии някои платформи премахват или намаляват метаданните при качване - но не винаги можете да разчитате на това.

Добрата новина е, че не е нужно да спирате да споделяте снимки. Просто трябва да възприемете няколко превантивни навика. Защитата на вашата поверителност включва две прости стъпки: почистване на съществуващите файлове и деактивиране на събирането на данни при правенето на снимки.

Деактивирайте маркирането на местоположението в приложението на телефона или камерата си. Ако устройството ви е настроено да прикачва GPS координати към всяка снимка, изключването на тази функция означава, че бъдещите снимки няма да включват точно тези етикети за местоположение. Или ако искате да ги оставите за спомен, то тогава е препоръчително да ги триете в копията на снимките, които ще споделите с трети лица или в социалните мрежи.

В много платформи можете да изберете да „премахнете данни за местоположението“ или „споделите без метаданни“, когато изпращате или качвате изображения. На настолни компютри с Windows можете да кликнете с десния бутон върху файл, да изберете „Properties (Свойства) - (Details) Детайли“ и след това „Премахнете свойствата и личната информация“. За Mac oтворете снимката в Preview (Преглед), отидете в менюто Tools (Инструменти), изберете Show Inspector (Покажи инспектор) и потърсете раздела GPS, за да премахнете информацията за местоположението. 

Дори ако метаданните бъдат премахнати, снимка, показваща екстериора на дома ви, регистрационния номер на автомобила ви или уникален декор, все пак може да разкрие местоположението или самоличността ви. Скриването на метаданни не е пълно решение, ако самото визуално съдържание разкрива лични данни. 

Редактор: Мартин Дешев
