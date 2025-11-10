Технологии

Сателитната комуникация става важна част от iPhone

Apple иска функцията да е глобална и да се използва в ежедневието

10 ноември 2025, 06:22

Apple се готви драстично да разшири възможностите за сателитна свързаност в iPhone, което потенциално ще промени начина, по който използваме телефоните си, когато сме извън обхвата на мобилните мрежи или WiFi. Марк Гърман от Bloomberg очертава набор от нови сателитни функции, които скоро биха могли да станат неразделна част от ежедневната употреба на iPhone. 

Досега сателитните възможности на iPhone бяха ограничени – предимно спешни SOS съобщения и споделяне на местоположение в отдалечени райони без мрежа. Но според Bloomberg, Apple работи върху добавянето на поддръжка за по-големи медийни файлове (напр. изпращане/получаване на снимки чрез сателит), пълна картографска навигация без клетъчна услуга и отваряне на сателитната мрежа за приложения на трети страни чрез нов API. 

По същество компанията разработва сателитен API, който би позволил на разработчиците да интегрират космическа свързаност в собствените си приложения. Независимо дали става въпрос за съобщения, навигация на открито или други услуги, предназначени за среди с отдалечен сигнал. 

Друго ключово подобрение е да направи сателитната връзка "по-естествена" за използване. В момента потребителите трябва да насочват своя iPhone към небето, за да се свържат със сателитната мрежа и да изпълняват сложни стъпки, а връзката е бавна. Apple иска да отиде отвъд това и да позволи връзка докато телефонът е в джоба или в колата. 

Apple се стреми да направи приложението си Apple Maps използваемо чрез сателитна комуникация, така че навигацията и търсенето на карти да могат да работят дори когато няма наземна интернет връзка. Това означава по-малка зависимост от изтеглени офлайн карти и по-малък шанс да бъдете напълно откъснати от интернет в отдалечени зони. 

Бъдещите модели на iPhone са планирани да поддържат 5G неземни мрежи (NTN), което би позволило на традиционните мобилни клетки да използват сателити, за да разширят 5G покритието в недостатъчно обслужвани райони. Разширяването е силно зависимо от подобрения на сателитната инфраструктура на съществуващия партньор на Apple, Globalstar, чието финансиране е подпомогнато от Apple.

Огромният мащаб на новите амбиции е предизвикал вътрешен дебат сред ръководителите на Apple относно това дали компанията трябва да направи крачката и да предложи своя собствена специализирана сателитна услуга. Ход, който би превърнал Apple във виртуален мрежов оператор. Засега, докато основните функции за спешни случаи остават безплатни, се очаква по-разширените възможности да преминат към модел на плащане. Компанията спазва традицията си да не коментира планове и слухове.

Амбициите на Apple за работа извън мрежата се простират и отвъд iPhone. Гърман намеква за разработването на евтин MacBook, предназначен да се конкурира с бюджетни конкуренти като Chromebook. Чрез потенциално интегриране на сателитен хардуер, този нов бюджетен Mac би могъл да предложи стабилна свързаност в образователните и развиващите се пазари, където стабилният широколентов достъп е предизвикателство. 

