Непознатото масово измиране, довело до изчезването на 2/3 от видовете на Земята

В научните среди е прието да се смята, че има общо пет масови измирания на видове в историята на Земята.

Според резултатите от ново изследване обаче има данни за още едно подобно събитие, случило се преди около 30 млн. години.

Тогава изчезнали близо две трети от бозайниците, обитаващи Африка и Арабския полуостров. Заключенията на учените са публикувани в журнала Communications Biology.

По време на прехода между периодите Еоцен и Олигоцен (преди 40–34 млн. години), климатът на Земята се променил драстично. Планетата ни станала значително по-студена, полярните ледени шапки се разраснали, а морските нива се понижили.

По време на Еоцена Антарктика била покрита от гори, но след това се превърнала в континента, който познаваме днес. Тези драматични промени имали крайно негативен ефект върху бозайниците в Европа и Азия, като две трети от тях изчезнали.

Досега учените смятаха, че Африка и Арабският полуостров не били засегнати от тези промени (заради по-мекия климат и близостта им до екватора). Новото изследване обаче показва, че това изобщо не е така и около 63 процента от видовете, обитавали тези райони, също измрели.

Учените анализирали вкаменелости на няколко групи бозайници, сред които хиенодонти (месоядни животни с размерите на големи вълци. Повечето от тях не били активни хищници, а се хранели основно с мърша), гризачи и примати, включително т. нар антропоиди – предците на човекоподобните маймуни и хората. Събрани били стотици фосили от различни райони в Африка и Арабския полуостров. По този начин изследователите успели да проследят еволюцията на тези бозайници от тяхната поява до изчезването им.

Получените резултати са красноречиви – всяка една от групите претърпяла сериозни загуби в периода между Еоцен и Олигоцен.

„Това определено беше сериозна изненада. Не очаквах, че ще открием подобен модел при всички тези животни“, отбелязва еволюционният биолог Ерик Сейферт, който е сред авторите на изследването.

Анализът на вкаменелостите разкрил още нещо интересно – само няколко милиона години по-късно, числеността и разнообразието на изследваните групи отново нараснали. Редица видове, появили се по-късно през Олигоцена, еволюирали от оцелелите от масовото измиране.

Доказателство за това е начинът, по който техните зъби се променили. Някои гризачи и примати например имали различни кътници от предшествениците си. Това на практика ги превърнало в нови видове, които се хранели с различна храна и имали различно местообитание.

„На пръв поглед може да изглежда, че няма голяма разликата в нивата на разнообразие на бозайниците преди, по време и след масовото измиране. Истината обаче е друга", отбелязва палеонтологът Дориан де Фрайс, който също е сред авторите на изследването. „При по-внимателно вглеждане върху връзките между отделните видове може да се забележи, че онези от тях, появили се след измирането, са свързани единствено с много малка група животни, съществували по-рано“, подчертава де Фрайс.

