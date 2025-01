OpenAI твърди, че DeepSeek е използвал негови модели, за да обучи ИИ чатботa си

А мериканската компания за разработване на изкуствен интелект OpenAI твърди, че е открила доказателства, че китайският стартъп DeepSeek е използвал нейни ИИ модели, за да обучи конкурентна си система с отворен код, съобщи Financial Times.

*Във видеото: IT специалист: DeepSeek се справя отлично на български език

