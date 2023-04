“Хъбъл” откри свръхмасивна черна дупка, образуваща следа от звезди

С връхмасивна бягаща черна дупка се движи в космоса с изключително бърза скорост, като оставя следа от звезди, дълга 200 000 светлинни години. Това показва революционно откритие, обявено от НАСА и цитирано от АФП, предаде БТА.

Огромно чудовище, чиято маса е 20 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето, се носи в тъмнината и се сблъсква с облаци от газ по пътя си.

Заради невероятната сила газът се превръща в следа от звезди, които са забелязани от космическия телескоп "Хъбъл" на НАСА.

Hubble observed a curious linear feature that was first dismissed as an imaging artifact from the telescope’s cameras. But follow-up observations reveal it is a 200,000-light-year-long chain of young blue stars created in the wake of a runaway black hole: https://t.co/l9ZiR0EeRX pic.twitter.com/ueE2meoMto