Учените откриха една от най-големите черни дупки, наблюдавани някога

Ч ерна дупка с маса около 33 млрд. пъти над тази на Слънцето е открита от британски астрономи. Тя е една от най-големите, наблюдавани някога, казват учените от университета на Дърам.

Черната дупка на Млечния път става все "по-гладна"

Изследователите описват откритията си, публикувани в специализираното издание "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society", като "изключително вълнуващи".

