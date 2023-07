Животът на един гений: Как свещената книга на индуизма е повлияла на Опенхаймер

"Опенхаймер", новият биографичен трилър на Кристофър Нолан за "бащата на атомната бомба", бе открит с възторжен прием по целия свят. В Индия филмът също се превърна в хит, но някои протестираха срещу сцена, в която ученият чете "Бхагавад Гита", една от най-свещените книги на индуизма, след секс.

Опенхаймер е изучавал древния санскритски език и е смятал книгата за една от любимите си.

През юли 1945 г., два дни преди взривяването на първата атомна бомба в пустинята Ню Мексико, Робърт Опенхаймер рецитира строфа от "Бхагавад Гита" или "Песента на Господ".

Опенхаймер, физик теоретик, се запознава със санскрит, древния индийски език, а впоследствие и с Гита, като учител в Бъркли преди години. Повече от 2000-годишната "Бхагавад Гита" е част от Махабхарата - един от най-великите епоси на индуизма - и със своите 700 стиха е най-дългата поема в света.

Сега, часове преди събитието, което щеше да промени историята, "бащата на атомната бомба" намали напрежението си, като прочете строфа, която беше превел от санскрит:

В битка, в гора, в пропастта на планините

В тъмното голямо море, сред копия и стрели,

в сън, в объркване, в дълбините на срама,

добрите дела, които човек е извършил преди, го защитават

Както пишат Кай Бърд и Мартин Шервин в авторитетната си биография "Американският Прометей" от 2005 г: Робърт Опенхаймер, младият Опенхаймер е запознат със санскрит от Артър Райдър, професор по санскрит в Калифорнийския университет в Бъркли.

Ранобудният физик е пристигнал там като 25-годишен асистент. През следващите няколко десетилетия той помага за изграждането на една от "най-големите школи по теоретична физика" в САЩ.

Райдър, републиканец и "иконоборец с остър език", е очарован от Опенхаймер. От своя страна Опенхаймер смята Райдър за "квинтесенция на интелектуалеца", учен, който "чувства, мисли и говори като стоик".

Бащата на младия учен, вносител на текстил, се съгласява с него, като казва, че Райдър е "забележителна комбинация от суровост, през която прозира най-нежната душа".

