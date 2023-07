Загадъчна скала на Марс: Метеорит или следа от изгубена цивилизация?

С калата е забелязана от марсохода Perseverance на НАСА, който продължава да изследва кратера Jezero в северното полукълбо на Марс.

Изображението е направено от Remote Microscopic Imager (RMI), част от инструмента SuperCam, на разстояние от около 100 метра от марсохода на 22 юни 2023 г. – на 832-рия марсиански ден (или сол) от мисията.

A Strange, Donut-Shaped Rock Has Been Identified on Mars https://t.co/Gztu78OJ3O

Скалите със странна форма са често срещани на Червената планета и са резултат от продължителни периоди на ерозия, подобни на тези на Земята. Условията на Марс обаче не предполагат водна ерозия, което означава, че повечето атмосферни влияния се причиняват от вятъра и прашните бури.

Всяка една марсианска година (която продължава почти два пъти по-дълго от тези на Земята -687 земни дни) на планетата се случват локализирани бури. Но на всеки няколко години (съвпадащи с лятото в южното полукълбо) Марс преминава през глобална прашна буря, която ще обхваща цялата планета и може да продължи месеци.

Подобно на скалата наблюдавана от марсохода Opportunity през януари 2014 г. и тази скала приличаща на поничка може да се е образувала след ерозия на по-малка скала (или няколко). Около нея могат да се видят по-малки разпръснати скали, сходни по цвят, което предполага общ произход.

Лабораторията за реактивни двигатели на НАСА сподели изображението на страницата си във Photojournal и бързо обиколи социалните медии. Институтът SETI се включи в Twitter, за да предположи, че скалата поничка „може да е голям метеорит с по-малки парчета около него“.

Същата скала беше заснета преди това от Mastcam-Z на 15 април 2023 г., на сол 765, когато марсоходът беше на разстояние от около 400 метра от обекта.

Също както своите предшественици - Curiosity, Spirit и Opportunity, Perseverance също се натъкна на останки от удар на метеорит, каквито често са намирани на марсианската повърхност през годините. Заради тънката атмосфера на Марс е по-вероятно метеоритите, тъй като не могат да изгорят напълно, да оставят фрагменти по повърхността, а ударните кратери да са по-добре запазени поради липсата на валежи.

Yesterday on Mars as seen from NASA’s Perseverance rover! pic.twitter.com/GHvOhMQahB