НАСА заключва четирима доброволци в симулация на Марс за една година

Ч етирима доброволци вече са затворени във вътрешността на симулационния хабитат на Марс заради нов експеримент на НАСА. Ако всичко върви по план, те ще излязат след една година.

Мисията на НАСА "Crew Health and Performance Exploration Analog" (CHAPEA) е първата от трите планирани симулации на живот на повърхността на Марс. Екипажът - включващ микробиолог и лекар - ще поеме астронавтските роли на бордови инженер, медицински офицер, научен офицер и командир, докато пребивава в своето 3D принтирано жилище с площ 158 кв. м. (1700 кв. м.) Mars Dune Alpha.

Освен психологическото натоварване от едногодишното отсъствие от близките, екипажът ще се изправи и пред други предизвикателства, поставени от наблюдаващите ги изследователи. CHAPEA ще симулира условията, с които биха се сблъскали екипажите на мисия на Марс, включително ограничени ресурси и закъснения в комуникацията с продължителност между 5 и 20 минути. Те ще се сблъскат и със симулирана повреда на оборудването и други "стресови фактори на околната среда", според НАСА. Екипажът ще извършва дейности като симулиране на разходки извън хабитата на Марс и други научни изследвания.

"Аналогът е от решаващо значение за тестването на решения за посрещане на сложните нужди на живота на марсианската повърхност", казва Грейс Дъглас, водещ учен за изследователските дейности на НАСА в областта на усъвършенстваните хранителни технологии в космическия център "Джонсън" на НАСА в Хюстън, в прессъобщение от 2021 г. "Симулациите на Земята ще ни помогнат да разберем и да противодействаме на физическите и психическите предизвикателства, с които ще се сблъскат астронавтите, преди да заминат."

