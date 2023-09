Учени откриха странен математически модел в клетките на човешкото тяло

О т пренасящите кислород частици в кръвта ни до разклонените неврони, които управляват нашите мисли, тялото ни е изградено от разнообразие от клетки.

Изследователи от институции в Германия, Канада, Испания и САЩ проведоха проучване на всички отделни клетки в човешкото тяло.

Изследователите правят заключение, че в тялото на повечето възрастни мъже, се съдържат общо около 36 трилиона клетки, докато възрастните жени обикновено имат около 28 трилиона клетки. Едно 10-годишно дете, за сравнение, би имало около 17 трилиона.

Освен общия брой клетки, проучването разкрива нещо наистина интересно: ако групирате клетките в категории въз основа на техния размер, всяка категория допринася приблизително еднакво количество за масата на тялото.

Изглежда, че при клетките протича естествен акт на балансиране, при който се произвежда по-малко количество от по-големите клетки и повече по-малки клетки, за да се поддържат равномерни категориите. Нещо повече, вариацията в размера във всяка категория също беше приблизително сходна, пише Science Alert.

Strange Mathematical Pattern Found in The Cells of The Human Body https://t.co/1RE4oir0zu