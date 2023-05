Най-смъртоносният паяк в света може да убие дете за 5 минути

П аяците са често срещани същества. И тъй като почти всички от 43 000 известни вида паяци на Земята са отровни, вероятно повечето хора са срещали отровен паяк в един или друг момент от живота си.

Добрата новина е, че от тях само за 25 вида е известно, че са убили или са причинили сериозни щети на хората. Но кой от тях е на върха на класацията?

Най-смъртоносните паяци — или поне онези, които най-често се посочват като причиняващи смърт или сериозни натравяния — са фуниевидните паяци (Atrax), червеногърбите паяци, паяците черна вдовица (Latrodectus), банановите, скитащите паяци (Phoneutria) и паяците отшелници ( Loxosceles).

