Учени: Паяците ослепяват, когато гладуват

П аяците губят зрението си, когато гладуват, съобщи електронното издание "Юрикалърт", като цитира заключение на биолози от университета на Синсинати.

Учените откриват, че заради недохранване скачащите паяци губят чувствителни към светлинните клетки, които са ключови за зрението им.

Професор Елке Бушбек и нейни колеги изследват фоторецепторите на очите на скачащи паяци - малки осемкраки хищници, които се срещат в Северна Америка. Малките ловци разчитат на острото си зрение, за да дебнат плячка.

Изследователите откриват, че при недостатъчно хранене паяците започват да губят фоторецепторите, които им осигуряват толкова добро зрение.

Констатациите им могат да подобрят разбирането за ролята на храненето при често срещани и свързани с възрастта проблеми с очите, сред които дегенерацията на макулата.

Hungry eyes: #Spiders lose vision when they're starving @UofCincy https://t.co/PNPavBbeoS https://t.co/oblo9YcWpU

Откритието си учените правят случайно, докато изследват очите на уловени в дивата природа скачащи паяци с помощта на специален апарат, който може да прави снимки на ретините на насекоми. Те откриват тъмни петна по някои от фоторецепторите на паяците, което предполага, че са увредени по време на живота или развитието им.

"Само като ги погледнеш, можеш да кажеш, че някои от фоторецепторите са умрели", казва Бушбек.

"Дали обаче фоторецепторите наистина дегенерират?", пита Шубхам Ратхор, докторант в университета на Синсинати. Той използва електронен микроскоп, за да потвърди, че клетките наистина умират.

Проучването дава основание да се предположи, че скачащите паяци са подходящ модел за изследване на здравето на ретината и невроните.

За да проверят хипотезата си, изследователите от университета на Синсинати проучват две групи паяци в плен - едната, която се храни с нормална неограничена храна, а другата - с половин порция. Оказва се, че недохранваните паяци са загубили повече фоторецептори, особено в частта на ретината, която е с най-висока плътност.

"Това е функционалният еквивалент на макулата в нашите очи", обяснява проф. Елке Бушбек. Това е частта от окото, която обработва визуалната информация.

ScienceTake: How the Jumping Spider Sees Its Prey https://t.co/ucXGCdYnx6 pic.twitter.com/mXGwspX6Ya