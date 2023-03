Отвъд клопката на страха: Момиче си взе отровен паяк за домашен любимец

Д жейдън Лийвс, aвстралийка от Сидни, намерила отровен паяк да пълзи в спалнята ѝ една вечер. Тя решила да не му обръща внимание, но по-късно открила насекомото на леглото си. Тогава Лийвс решила да го задържи като домашен любимец и дала на паяка името Лари, разказва Mirror.

