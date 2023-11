Със "засяване на облаци": Индийски учени ще прочистват токсичния въздух в Делхи с нова технологията

И ндийски учени планират да приложат за пръв път технологията за засяване на облаци, за да предизвикат силни валежи в някои райони на Делхи с надеждата, че те ще са достатъчни, за да се справят за седмица със смога, който тежи върху най-замърсената столица на планетата. Това каза ръководителят на проекта, цитиран от Ройтерс.

Целта на "засяването на облаци" е промяна на времето, подобряваща способността на облаците да произвеждат дъжд.

