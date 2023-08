Ново проучване разкрива кой е най-замърсеният град в света

С поред ново проучване столицата на Индонезия Джакарта е най-замърсеният град в света, а президентът на страната може би има кашлица, за да го докаже.

Тази седмица министри в югоизточната азиатска държава потвърдиха, че президентът Джоко Уидодо от седмици се бори с кашлица и предположиха, че тя може да е свързана с влошеното замърсяване на въздуха в 10-милионния град.

Новината дойде само дни след като швейцарската компания IQAir публикува данни, според които качеството на въздуха в Джакарта се е влошило през последните седмици и е станало най-лошото в света.

"Президентът Джоко Уидодо поиска в рамките на една седмица да има конкретни стъпки (за справяне със замърсяването на въздуха). Той кашля от почти четири седмици и каза, че никога не се е чувствал по този начин", заяви пред репортери министърът на туризма и творческата икономика на Индонезия Сандиага Уно след парламентарна среща между министри в Джакарта в понеделник.

