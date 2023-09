Светлина в химикалка: Ето как може да пишем със светодиоди

Д ори в нашата дигитална ера химикалките са незаменим инструмент, с който да записваме проблясъците на обзелото ни вдъхновение или при подписване на правно обвързващи документи. Мастилото, протичащо през тях, винаги е било пасивен абсорбатор на светлина, но Джуни Джао от Вашингтонския университет в Сейнт Луис и колегите му са променили тази тенденция. Екипът е проектирал химикал, който пише с мастило, което произвежда светлина подобно диод, който излъчващ светлина (LED).

The pen is mightier than the sword, especially with newly designed inks that let writers express themselves in bright, hand-scribbled LEDs. Read more in this story by @SarahESWells. https://t.co/iMBsKswDYY