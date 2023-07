Слънчевото петно AR3354: Загадъчното изригване и непредсказуемите последствия

О громно, бързо растящо слънчево петно на слънчевата повърхност е отприщило изригване от клас X - най-мощният тип слънчево изригване, което слънцето е в състояние да произведе, право към нас. Слънчевата буря връхлетя нашата планета, предизвиквайки кратки прекъсвания на радио честотите в части на САЩ и някои други места, но можело да бъде много по-лошо, предупредиха експерти.

Огромното тъмно петно, наречено AR3354, се появило на слънчевата повърхност на 27 юни и в рамките на 48 часа се разраснало толкова, че покрило около 3,5 милиарда квадратни километра - площ 10 пъти по-голяма от тази на Земята. Учените, които се занимават с космическото време били разтревожени от бързата поява на колосалното слънчево петно и се опасявали, че то може да отприщи вредни слънчеви бури, според Spaceweather.com.

След като нараснало до пълния си размер, слънчевото петно създало изригване от клас М на 29 юни, но след това останало спокойно до 2 юли, когато изригването било от клас X и насочено директно към нашата планета. (Класовете на слънчевите изригвания включват A, B, C, M и X, като всеки е поне 10 пъти по-мощен от предишния.)

Радиацията от гигантското изригване от клас X се насочила към магнитното поле на Земята и йонизирала газовете в горната част на атмосферата, превръщайки молекулите в плътна плазма. В резултат на това радиосигналите се разпръснали, причинявайки радиозатъмнения в западната част на САЩ и части от източния Тихи океан, според Националната администрация за океаните и атмосферата (NOAA).

Прекъсването продължи около 30 минути, но нещата можели да станат много по-лоши. Изследователите първоначално подозирали, че изригването може да е предизвикало изхвърляне на коронална маса (CME) - облак от бързо движеща се магнетизирана плазма. Ако CME от изригване с такъв размер удари Земята, това вероятно ще причини големи смущения в магнитното поле на планетата, по-известни като геомагнитни бури. Това би довело до още по-голямо радиозатъмнение, което би засегнало половината планета. Освен това подобно явление би могло да предизвика потенциална повреда на сателитите, обикалящи около Земята, и въздействие върху енергийната инфраструктура на повърхността на планетата. Но за щастие това не се случи.

Yesterday's X1 solar flare from sunspot region 3354 which peaked at 23:14 UTC is already the 18th X-class solar flare of Solar Cycle 25. While strong and a long duration event, the solar flare was not eruptive and surprisingly did not launch a coronal mass ejection into space. pic.twitter.com/HTNEf4IQd5