Слънчевите „суперизбухвания“, милиони пъти по-силни от всичко днес, може да са предизвикали живота на Земята

Ч рез изстрелване на заредени частици, открити в слънчевия вятър, в смес от газове, присъствали в ранната атмосфера на Земята, учените установиха, че комбинираните съставки образуват значителни количества аминокиселини и карбоксилни киселини - градивните елементи на протеините и целия органичен живот.

Учените са озадачени от това какви са били условията, които са предизвикали живота на Земята още от 1800 г., когато се спекулирало, че животът може да е започнал в първична химическа супа, наречена "малко топло езерце". През 50-те години на миналия век експерименти, по време, на които излагали газови смеси от метан, амоняк, вода и молекулярен водород на изкуствени мълнии показали, че от процеса се образуват 20 различни аминокиселини.

След това обаче картината се усложнила. Учените открили, че ранната атмосфера на Земята е имала по-малко амоняк и метан, отколкото се смятало, както и повече въглероден диоксид и молекулярен азот - два газа, които отнемат много повече енергия, за да се разпаднат, отколкото самата мълния може да осигури.

Solar 'superflares' millions of times stronger than anything today may have sparked life on earth https://t.co/LHyrwJVVHc

Ново проучване, публикувано на 28 април в списание Life, използва ускорител на частици, за да установи дали космическите лъчи от енергийни суперизбухвания биха могли да осигурят необходимия тласък за живота на Земята.

„Повечето изследователи пренебрегват галактическите космически лъчи, защото те изискват специализирано оборудване, като ускорители на частици“, казва в изявление водещият автор на изследването Кенсей Кобаяши, професор по химия в Националния университет на Йокохама в Япония. „Имах късмета да имам достъп до няколко от тях в близост до нашите съоръжения.“

"Звездите генерират мощни магнитни полета, създадени чрез потока от електрически заряди в разтопената плазма, която тече по и под техните повърхности. Понякога тези линии на магнитното поле се преплитат и когато внезапно да се скъсат, освобождават енергия с много радиация, наречени слънчеви изригвания, а експлозивни струи от слънчев материал, които се отделят са наречени „изхвърляне на коронална маса“.

#SCIENCES || A new #NASA study suggests that solar #superflares may have played a crucial role in the #originoflife on Earth, providing the energy needed to initiate the chemical processes that led to the emergence of life. || https://t.co/OeLeTzCq93