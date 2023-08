Шест основни рискови фактора за хронична болка

У мората и депресията са сред шестте ключови рискови фактора, предразполагащи хората към хронична болка, разкриха изследователи от университета в Улу, Финландия, и университета „Макгил“, Канада, съобщава Синхуа.

Хроничната болка засяга до 20% от населението на света и откритията на учените биха могли да допринесат за по-ефективна превенция и лечение.

Базираното на изкуствен интелект проучване, публикувано в списание „Нейчър медсин“, включва над 48 000 участници, които са били наблюдавани в продължение на девет години.

