Редактиране на гени: Ново лекарство дава надежда при сърповидно-клетъчна анемия

П ървата в света терапия, базирана на CRISPR, е одобрена от британския регулатор на лекарствата. Пионерското лечение, което включва много хваления метод за редактиране на гени CRISPR, ще бъде насочено към две кръвни състояния: сърповидно-клетъчна болест и бета-таласемия.

„Това е забележително одобрение, което отваря вратата за по-нататъшни приложения на CRISPR терапиите в бъдеще за потенциалното лечение на много генетични заболявания“, каза Кей Дейвис, професор по анатомия в Оксфордския университет, пред Science Media Centre.

Според съобщение от производителите на лекарството, Vertex Pharmaceuticals и CRISPR Therapeutics, лечението, наречено CASGEVY, е разрешено за някои пациенти със сърповидно-клетъчна анемия или бета таласемия на възраст 12 и повече години, като около 2000 души в Обединеното кралство ще отговарят на условията за получаването му.

Смята се, че САЩ скоро ще последват примера, като Администрацията по храните и лекарствата се очаква да одобри терапията за сърповидно-клетъчни пациенти през декември и за пациенти с бета-таласемия следващия март.

Casgevy се основава на системата за редактиране на гени CRISPR-Cas9, която направи революция в областта на геномното инженерство, когато беше обявено откриването й през 2012 г. Оттогава тя се използва във всички видове изследвания, спечелвайки на разработчиците си Нобелова награда през 2020 г.

„Развълнуван съм и малко преизпълнен с емоции от новината за одобрението на CASGEVY в Обединеното кралство. Пътят от лабораторията към одобрението на CRISPR терапията само за 11 години е наистина забележително постижение“, каза един от разработчиците на системата, Дженифър Дудна, за последния пробив.

„Особено съм доволен, че първата терапия CRISPR помага на пациенти със сърповидно-клетъчна анемия, заболяване, което дълго време е било пренебрегвано. Това е победа за медицината и за равенството в здравеопазването.“

Сърповидно-клетъчната болест и бета-таласемията се причиняват от грешки в гените, които кодират хемоглобина - протеинът в червените кръвни клетки, който доставя кислород до нашите тъкани.

CASGEVY използва системата CRISPR-Cas9, за да редактира ген, наречен BCL11A, който обикновено предотвратява производството на тип фетален хемоглобин. По този начин той нарушава този ген, което означава, че може да се произвежда хемоглобин, който е свободен от аномалии, свързани със сърповидно-клетъчна болест и бета-таласемия.

Когато след това генно редактирани клетки се вливат обратно на пациентите, те узряват в червени кръвни клетки, които съдържат фетален хемоглобин, и следователно повишават доставката на кислород към тъканите и облекчават симптомите на пациентите.

Одобрението на лечението идва от обещаващите резултати от клиничните изпитвания, които не откриха сериозни проблеми с безопасността. Някои експерти обаче изразиха потенциални опасения.

