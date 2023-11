Може ли наистина да се умре от смях?

П онякога ни става толкова смешно, че това може да предизвика сълзи, невъзможност да си поемем въздух и вековното възклицание: „Умирам от смях!“ Въпреки че изразът е очевидно преувеличение, има ли някаква истина зад него? Могат ли хората наистина да умрат от смях?

Въпреки че е много малко вероятно, технически е възможно. В миналото е имало документирани случаи на смърт, свързани със смях, разкриха лекари пред Live Science.

Can you die from laughter? https://t.co/aoIYEm55as