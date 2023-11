"Невероятно е": Имплант помогна на мъж с Паркинсон да ходи нормално

М ъж с напреднала форма на болестта на Паркинсон е успял да върне способността си да ходи със специален имплант, който стимулира нервите в гръбначния му стълб, съобщава Би Би Си.

63-годишният Марк Готие от френския град Бордо е първият човек, изпробвал устройството. Той споделя, че то му е дало втори шанс в живота.

Сега мъжът може да върви с километри, докато преди това често е бил прикован вкъщи и е падал по няколко пъти на ден.

Лекуващият го лекарски екип описва постижението в списание Nature Medicine.

Преди имплантацията преодоляването на стъпала или влизането в асансьор са представлявали допълнителни проблеми за Марк.

Изглежда, че лечението е прекратило проблемите, с които Марк и много пациенти с Паркинсон се борят - и сега, когато устройството е включено, походката му изглежда почти нормална.

Марк каза: „Влизането в асансьор... звучи просто. За мен преди беше невъзможно. Сега нямам никакъв проблем. Включвам стимулацията сутрин и я изключвам вечер. Това ми позволява да ходя по-добре и да се стабилизирам. В момента вече дори не се страхувам от стълбите. Всяка неделя ходя до езерото и изминавам около 6 км. Невероятно е“.

Когато устройството е включено, Марк усеща „леко изтръпване“, но не се притеснява от него.

Как работи

Стимулаторът се поставя в лумбалната област на гръбначния мозък, който изпраща съобщения до мускулите на краката.

Марк все още има контрол - мозъкът му дава инструкциите - но епидуралният имплант добавя електрически сигнали за по-плавен краен резултат.

Той е свързан с малък импулсен генератор със собствено захранване, имплантиран под кожата на корема на Марк.

След операцията за поставяне на устройството Марк има седмици на рехабилитация, за да го програмира, като използва сензори за обратна връзка на краката и обувките си.

