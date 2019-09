О питът на индийците да се приземят на южния полюс на Луната като част от мисията „Чандраян-2” за малко да се провали.

Само няколко секунди преди модулът да кацне, на около 2км от лунната повърхност, учените изгубиха връзка с него.

Учените се опитват да осъществят повторна връзка с космическия апарат, който би превърнал Индия в четвъртата нация, стигнала до естествения земен спътник, и в първата, кацнала на южния полюс на Луната.

По последни данни Индийската организация за космически изследвания е установила локацията на „Викрам”, но все още не може да възстанови връзката с апарата.

Процентът на успеваемост на мисиите до Луната е 60%.

От 109 опита за кацане на естествения ни земен спътник 61 са били успешни, а 48 са се увенчали с провал.

След новините за първоначалния неуспех на „Викрам” НАСА публикува официално обръщение към Индийската организация за космически изследвания в Туитър:

„Вие ни вдъхновявате да гледаме напред и нямаме търпение за бъдещи възможности да изследваме нашата Слънчева система заедно”.

Дори и индийците да не успеят да се свържат повторно с „Викрам” не всичко е загубено.

Мисията „Чандраян-2” се състои от три части – спътник, модул за кацане и луноход. Спътникът, който в продължение на около 7 години ще обикаля около Луната, правейки снимки, функционира безотказно.

Космическата общност из целия свят прекара уикенда, очаквайки новини от Индийската организация за космически изследвания.

В неделя следобед директорът на ИОКИ съобщи, че изкуственият спътник е заснел „Викрам” и предстои да се правят още опити да се свържат с него през следващите две седмици.

Социалните мрежи бяха залети от вълни с утешителни коментари в рамките на само няколко часа.

В своя профил в Туитър Индийската организация за космическия изследвания написа следното:

„Мисията „Чандраян-2” беше много сложна и е доказателство за технологичния напредък на ИОКИ в сравнение с предишните ѝ мисии”.

