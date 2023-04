Учени взимат проби от Арктика, за да запазят вековните данни за климата и околната среда

У чени започват да взимат проби от ледовете на арктическия архипелаг Свалбард, за да съберат вековни данни за климата и околната среда, преди да изчезнат под въздействието на глобалното затопляне, обявиха от фондацията "Айс мемъри" ("Ice Memory"), цитирани от АФП.

"Ледниците на високи географски ширини, подобни на тези в Арктика, са започнали да се топят с бърза скорост. Искаме да възстановим и запазим за бъдещите поколения изследователи тези изключителни сведения за климата на нашата планета преди цялата информация, която съдържат, да се изгуби напълно", казва в разпространено прессъобщение Карло Барбанте - директор на Института за полярни науки към Националния изследователски съвет на Италия и вицепрезидент на фондацията.

Осем учени от Франция, Италия и Норвегия, специалист по сондажи и планински водач ще вземат две проби с дължина 125-метрова дълбочина под повърхността в този регион, който се затопля много по-бързо от средното за света. Едната скоро ще бъде анализирана, а другата ще бъде запазена за бъдещите поколения.



Изследователите са изградили лагер на 1100 метра надморска височина в район на арктическия архипелаг Свалбард, където има пукнатини.

Температурите там варират между минус 25 градуса и минус 5 градуса по Целзий. Изследователите ще работят около двадесет дни, като изрязват и изваждат полупрозрачни ледени цилиндри с диаметър около десет сантиметра.

Предназначената за поколенията и съхраняваща данни за 300-годишната история на климата, околната среда и замърсяването, едната проба ще стигне до френско-италианската антарктическа база "Конкордия". Подготвена е специална снежна пещера, където тя ще бъде съхранена заедно с други проби, взети от цял свят, при естествена средна температура от около минус 50 градуса по Целзий.

