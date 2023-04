Очаква се броят на населението да спре да се увеличава до 2050 г.

Н аселението на планетата е над 8 милиарда души и продължава да расте с всеки изминал ден, час и минута... Оказва се, че това може да се промени.

Очаква се растежът на населението на планетата да спре до 2050 г., след което ще започне рязко да намалява, достигайки брой от около 6 милиарда човека до 2100 г., това показват анализи, изследващи тенденциите на раждаемостта.

Изследването, проведено от неправителствена организация, прогнозира, че ако настоящите тенденции се запазят, населението на света, което към момента е 7,96 милиарда, ще достигне 8,6 милиарда към средата на века, преди да намалее рязко с почти 2 милиарда до края на века.

Тези прогнози за човечеството имат своите добри и лоши страни. Резкият спад на популацията ще облекчи малко екологичните проблеми, но далеч не факторът, от който зависи разрешаването им.

"Population size is not the key factor driving climate change. Instead, they pinned the blame on high levels of consumption by the world's richest individuals"



