Учени предупреждават: Ускореното топене на антарктическия лед забавя драматично циркулацията в световния океан

Б ързото топене на антарктическия лед забавя драматично циркулацията на водата в световния океан и може да има катастрофално въздействие върху глобалния климат, морската хранителна верига и дори върху стабилността на ледените шелфове, установиха нови изследвания, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

