Обречената мисия до Луната: Учени събират денонощно данни от космическия апарат преди да загуби мощност

У чени, помогнали за разработването на технология за американската лунна мисия, работят денонощно, за да съберат данни от космическия апарат, преди той да загуби окончателно мощност, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Мисията "Перигрин" (Peregrine Mission One) на американската космическа компания "Астроботик" (Astrobotic) стартира в понеделник, но малко след изстрелването се появи проблем с изтичане на гориво.

В изявление в социалната мрежа Екс (известна преди като Туитър), от компанията казаха, че инженерите й са успели да ориентират космическия апарат към Слънцето, така че слънчевият панел да може да абсорбира слънчева светлина и да зарежда батерията си.

От "Астроботик" обаче допълват, че двигателите на "Перигрин", предназначени да помагат за поддържане на траекторията на полета, сега трябва да работят "много над очаквания им експлоатационен цикъл", за да спрат отклоняването на спускаемия апарат.

Учени от екипа, участвали в разработването на ключов сензор, наречен Exospheric Mass Spectrometer, на бордовия инструмент, известен като PITMS (Peregrine Ion Trap Mass Spectrometer), казаха, че работят на смени, за да увеличат максимално възвръщаемостта от екзосферния масспектрометър, тъй като "Перигрин" е изправен пред "ограничен живот".

Сондата с тегло 1,2 тона и с размерите на градинска барака беше изстреляна от Кейп Канаверал във Флорида, а целта на мисията беше да кацне на Луната на 23 февруари.

