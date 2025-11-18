Любопитно

Тази стратегия намалява приема на алкохол

18 ноември 2025, 06:50
Тази стратегия намалява приема на алкохол
У чени са открили ефективен метод, с който да накарат хората да пият по-малко алкохол – подчертават повишения риск от рак, който е свързан с прекомерната консумация, и го съчетават с броене на всяка една напитка.

В своето проучване, проведено сред близо 8000 души, изследователите установили, че тази конкретна комбинация от послания „защо да намалим“ и „как да намалим“ може да бъде полезна за насърчаване на доброто здраве сред населението.

„Да кажем на хората, че алкохолът причинява рак, е само част от решението – трябва също така да им дадем начини да предприемат действия за намаляване на риска“, обясни икономистът и потребителски психолог Симон Петигрю от Института за глобално здраве „Джордж“ в Австралия през 2021 г., когато бяха обявени резултатите.

Разбира се, прекомерната консумация на алкохол не води само до рак. Прекаляването с алкохола е свързано с цяла гама от проблеми, включително преждевременна смърт, сърдечни заболявания, храносмилателни проблеми и повишен риск от деменция.

За проучването бяха попълнени три анкети: 7 995 души са попълнили първата, 4 588 от тези хора са попълнили втората три седмици по-късно и 2 687 души са попълнили последната анкета три седмици след това.

Участниците бяха разделени на различни групи и им бяха показани различни реклами и съобщения за пиенето.

Една комбинация се открояваше в сравнение с контролна група: телевизионна реклама, свързваща алкохола и рака, заедно с предложение да се води броене на напитките, беше една от най-ефективните за насочване на хората да се опитат да намалят приема на алкохол.

Това беше и единствената комбинация, при която хората действително намалиха значително консумацията си на алкохол през шестте седмици.

Други подходи – като насърчаването на хората да изберат няколко напитки и след това да се придържат към тях – наистина подтикнаха някои от доброволците да се опитат да намалят консумацията им, но имаше ясен победител, базиран на хората, участващи в това проучване.

„Много хора не знаят, че алкохолът е канцероген . Това е важна информация, до която пиещите трябва да имат достъп. Открихме, че съчетаването на информация за алкохола и рака с конкретно практическо действие - броене на напитките - води до намаляване на количеството консумиран алкохол от пиещите“, каза Петигрю.

Според Световната здравна организация, консумацията на алкохол може да се отдаде на 7% от преждевременните смъртни случаи в световен мащаб, а повишаването на осведомеността на пиещите за рисковете за здравето е един от начините за справяне с този проблем.

Въпреки че здравните агенции също са търсили начини за намаляване на достъпа до алкохола и по-скъпоструване, в крайна сметка личният избор ще определи дали поведението по отношение на алкохола ще се промени в дългосрочен план.

В това конкретно проучване участниците са избрани да бъдат „демографски представителни в широк смисъл за австралийската пиеща общественост“.

Това не е подход, който определено ще работи другаде, но изглежда, че броенето на напитките ви може да е една от възможностите, които можете да опитате, ако искате да намалите .

„Ресурсите за кампании за намаляване на вредите от алкохола са ограничени, така че е важно да се установи кои послания резонират най-добре, за да се гарантира, че имат най-голям шанс за успех“, каза Петигрю.

Източник: sciencealert    
