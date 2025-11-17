Свят

Зловещо убийството на дете разтърси Русия

17 ноември 2025, 20:54
Източник: iStock/GettyImages

Р аботници откриха останките на дете в Голяновското езеро източно от Москва. Местният отдел на Следствения комитет на Руската федерация съобщи, че в езерото е открита лилава училищна раница с детска глава вътре, предава "Фокус“.

Предполага се, че майката на  6-годишнотo момче е извършила зловещото престъпление, което разтърси цяла Русия.

Фанатизирана жена отряза главата нa дете в Русия

Съседи често чували викове, идващи от апартамента на семейството.

ТАСС съобщава, че майката на детето често е употребявала наркотици, а преди време е била и хоспитализирана в психиатрична болница.

"Много хора знаеха, че тя употребява наркотици и че е регистрирана“, коментира съсед: "Често чувах писъци, идващи от апартамента ѝ, странно е, че службите за закрила на детето не са разследвали“.

Майката на загиналото в Русе дете е открита, носела хероин

Свидетелката уточни, че най-вероятно писъците са идвали от жена. Тя сподели, че веднъж е видяла заподозряната в нестабилно състояние.

"Пътувахме заедно в асансьора и тя имаше особена миризма – като някакъв вид тамян“, отбелязва свидетелката.

Източник: Фокус    
Убийство на дете Москва
Зловещо убийството на дете разтърси Русия

Зловещо убийството на дете разтърси Русия

