Феномените поставиха нов рекорд в “Игри на волята”

18 ноември 2025, 06:55
Феномените поставиха нов рекорд в “Игри на волята”

П лемето на Феномените постигна нова впечатляваща победа на Арената на “Игри на волята”. Сините успяха да триумфират в битката за Резиденцията за пети пореден път, което е и нов рекорд в екстремното риалити. Тяхната победа означаваше поредна седмица на лишения за Безименните, които отново се завърнаха в Изолатора.

Битката за територия започна с изненада. Любителят на силни усещания Калин, който получи правото на стратегическа рокада в двата отбора, реши да размени приключенеца Мирослав със своя най-близък човек в надпреварата - Алекс. Тази промяна помогна на Безименните да натрупат ранна преднина в съревнованието и да стигнат първи до логическата задача. Там обаче новодошлият Алекс бе надвит от капитана на Сините Траян в своя най-силен елемент - пъзелите.

Загубата върна Жълтите в изходна позиция и властващата коалиция в племето, водена от стратега д-р Пекин, влезе в остър спор със своето най-ново попълнение. Повод за поредното разделение при бедстващите обитатели на Изолатора стана и неуспешният опит на Калин и Алекс да привлекат стюардесата Николета на своя страна.

Тази вечер на бойното поле в Дивия север предстои следваща епична капитанска битка. Какъв обрат очаква участниците, гледайте в новия епизод на “Игри на волята” във вторник, 18 ноемрви, от 20:00 ч. по NOVA.

игри на волята
