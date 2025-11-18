Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

След приятно топлото време през уикенда и в понеделник, във вторник ни очаква рязка промяна на времето с предупреждения от първа степен – жълт код за обилни дъждове и бурен вятър, сочи справка в сайта на НИМХ.
Жълт код за обилни валежи от дъжд е обявен за 12 области в страната: София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Русе.
Жълт код за бурен вятър е обявен за 6 области в страната:Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен, Бургас и Варна.
Съветите на НИМХ
При жълт код за обилни валежи: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.
При жълт код за бурен вятър: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.
Прогнозата за вторник (18 ноември)
През нощта облачността ще се вплътни над цялата страна. На места в западната половина от страната ще започнат валежи, по-значителни в района на Източните Родопи. Ще духа слаб, в Източна България и на места северно от планините, умерен до силен южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, на места северно от планините и в Източна България между 12 и 16 градуса, в София – около 9 градуса. Атмосферното налягане ще започне бавно да се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца.
Във вторник
ще бъде облачно и с валежи, главно в Северна и Западна България, които ще продължат и през нощта срещу сряда. На места там, както и в южните райони на Източните Родопи ще има и значителни валежи. В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър, с който ще прониква студен въздух. В Източна България вятърът ще остане от юг-югозапад и ще бъде умерен и силен, особено в Югоизточна България. Максималните температури ще бъдат от 8-9 градуса в северозападните райони до 21 градуса в югоизточните, в София – около 15 градуса.
В планините
ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2200-2300 метра от сняг, но в Западна Стара планина границата на снега ще бъде около 1600 метра, но вечерта ще се понижи към 1300-1400 метра. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра – около 6 градуса.
По Черноморието
ще бъде предимно облачно. След обяд и вечерта, главно по северното крайбрежие ще има валежи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад, особено по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. Температурата на морската вода е 14-16 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, но с тенденция на отслабване.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 22 мин. и залязва в 17 ч. и 1 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 39 мин. Луната в София изгрява в 5 ч. и 36 мин. и залязва в 15 ч. и 42 мин. Фаза на Луната: два дни преди новолуние.
През следващите дни температурите в страната ще са в широки граници, минималните ще са 6-7 градуса в северозападните райони до 15-16 градуса в югоизточните, а максималните от 10-12 градуса на места в Западна България до 20-21 градуса в Източна.
В сряда
в по-голямата част от страната ще се задържи облачно с валежи, значителни по количество на места в Западна България, Източните Родопи и централните и източните райони от Стара планина. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Югоизточна България, където ще продължи да духа умерен до силен вятър от юг-югозапад, ще е почти без валежи.
В четвъртък
в повечето райони валежите ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. По-късно през деня отново ще се увеличи и на отделни места, главно в планинските райони ще превали слаб дъжд.