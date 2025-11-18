България

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

18 ноември 2025, 06:26
Четири комисии в НС гледат на първо четене проектобюджета за 2026 г.

Въвеждат нова схема за застраховка

"Лукойл" излезе с позиция за ролята на Румен Спецов
Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в Софийския затвор

Денонощни патрули пазят Карлово след сигнали за забелязана мечка

Румен Спецов е вписан като особен управител на

Заплатите растат, но не за всички: Държавните доходи изпреварват частните през 2025 година

Мистерия във Варна: Автомобил изненадващо се озова в подлез

След приятно топлото време през уикенда и в понеделник, във вторник ни очаква рязка промяна на времето с предупреждения от първа степен – жълт код за обилни дъждове и бурен вятър, сочи справка в сайта на НИМХ.
 
Жълт код за обилни валежи от дъжд е обявен за 12 области в страната: София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Русе.
 
Жълт код за бурен вятър е обявен за 6 области в страната:Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен, Бургас и Варна.
 
Съветите на НИМХ
 
При жълт код за обилни валежи: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.
 
При жълт код за бурен вятър: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.
Източник: iStock/GettyImages
Прогнозата за вторник (18 ноември)
 
През нощта облачността ще се вплътни над цялата страна. На места в западната половина от страната ще започнат валежи, по-значителни в района на Източните Родопи. Ще духа слаб, в Източна България и на места северно от планините, умерен до силен южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, на места северно от планините и в Източна България между 12 и 16 градуса, в София – около 9 градуса. Атмосферното налягане ще започне бавно да се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца.
 
Във вторник
 
ще бъде облачно и с валежи, главно в Северна и Западна България, които ще продължат и през нощта срещу сряда. На места там, както и в южните райони на Източните Родопи ще има и значителни валежи. В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър, с който ще прониква студен въздух. В Източна България вятърът ще остане от юг-югозапад и ще бъде умерен и силен, особено в Югоизточна България. Максималните температури ще бъдат от 8-9 градуса в северозападните райони до 21 градуса в югоизточните, в София – около 15 градуса.
 
В планините
 
ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2200-2300 метра от сняг, но в Западна Стара планина границата на снега ще бъде около 1600 метра, но вечерта ще се понижи към 1300-1400 метра. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра – около 6 градуса.
 
По Черноморието
 
ще бъде предимно облачно. След обяд и вечерта, главно по северното крайбрежие ще има валежи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад, особено по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. Температурата на морската вода е 14-16 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, но с тенденция на отслабване.
 
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 22 мин. и залязва в 17 ч. и 1 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 39 мин. Луната в София изгрява в 5 ч. и 36 мин. и залязва в 15 ч. и 42 мин. Фаза на Луната: два дни преди новолуние.
 
През следващите дни температурите в страната ще са в широки граници, минималните ще са 6-7 градуса в северозападните райони до 15-16 градуса в югоизточните, а максималните от 10-12 градуса на места в Западна България до 20-21 градуса в Източна.
Източник: iStock/GettyImages
В сряда
 
в по-голямата част от страната ще се задържи облачно с валежи, значителни по количество на места в Западна България, Източните Родопи и централните и източните райони от Стара планина. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Югоизточна България, където ще продължи да духа умерен до силен вятър от юг-югозапад, ще е почти без валежи.
 
В четвъртък
 
в повечето райони валежите ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. По-късно през деня отново ще се увеличи и на отделни места, главно в планинските райони ще превали слаб дъжд.
Източник: НИМХ    
