Москва: Предотвратен е опит за покушение срещу Сергей Шойгу

Службите твърдят, че са установили „украинска следа“

18 ноември 2025, 07:55
Ф едералната служба за сигурност в Русия е предотвратила опит за покушение срещу секретаря на Съвета за сигурност Сергей Шойгу, съобщават руските държавни медии.

По данни на ФСБ нападението е било планирано да бъде извършено по време на частно посещение на Шойгу на Троекуровското гробище в Москва. Близо до гроба на негови роднини трябвало да бъде задействаха експлозия. 

Службите твърдят, че са установили „украинска следа“ и са осуетили подготовката на атаката, но не са предоставени доказателства за тези обвинения.

Твърди се, че нападението е било подготвяно от саботажна група, която, според руски източници, ФСБ е разкрила в начален етап. 

По-късно стана ясно, че са били задържани трима съучастници в заговора - двама руски съпрузи и мигрант от централноазиатска държава, предаде ТАСС. 

Предполагаемият поръчител е гражданинът на Таджикистан Джалолидин Шамсов, който се намира в Украйна. Той е издирван в Русия за убийство и незаконно притежание на огнестрелно оръжие.

