Празничен джакпот - рекордно дълга ваканция за Коледа и Нова година 2025/2026: Ето всички почивни дни и най-добрите комбинации

18 ноември 2025, 06:45
Източник: Getty images/ iStock

К раят на 2025 г. може да се окаже един от най-благоприятните периоди за планиране на дълги празнични почивки през последните години. Освен традиционно почивните дни около Коледа и Нова година, страната ни е на прага да получи още два неприсъствени дни – жест, който идва покрай голямото национално предизвикателство: преминаването към еврото.

Официалните почивни дни за Коледа и Нова година

Коледа 2025:

24 декември — Бъдни вечер

25 декември — Рождество Христово

26 декември — Втори ден на Коледа

27–28 декември — уикенд

Нова година 2026:

1 януари — официален почивен ден

3–4 януари — уикенд

Възможни допълнителни неприсъствени дни (предложени):

31 декември 2025

2 януари 2026

Защо 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. може да станат почивни

Министерството на финансите вече предложи тези две дати да бъдат обявени за неработни по изключение. Причината е чисто техническа – банковият и финансовият сектор трябва да преминат към новата валута точно в този период. Допълнителните дни почивка ще дадат възможност на институциите да извършат необходимото превключване без напрежение и с минимални рискове за потребителите.

Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

Любопитното е, че този път предложението среща подкрепа не само от синдикатите, но и от работодателските организации – рядко единодушие, продиктувано от мащаба на предстоящата реформа.

След приключилото обществено обсъждане документът предстои да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет. Ако бъде одобрен, българите ще получат значително удължени празници, а календарът за 2025 г. ще се превърне в истинска находка за любителите на дългите отпуски.

Как да комбинираме отпуск за максимално дълга ваканция?

1) 20 – 28 декември 2025 г.

2 дни отпуск → 9 дни почивка

2) 24 декември 2025 – 1 януари 2026 г.

2 дни отпуск → 9 дни почивка

3) 20 декември 2025 – 1 януари 2026 г.

4 дни отпуск → 13 дни почивка

4) 20 декември 2025 – 4 януари 2026 г.

5 дни отпуск → 16 дни почивка

Ако кабинетът утвърди 31 декември и 2 януари:

5) 24 декември 2025 – 4 януари 2026 г.

2 дни отпуск → 12 дни почивка

Най-оптималната комбинация

6) 20 декември 2025 – 4 януари 2026 г.

4 дни отпуск → цели 16 дни почивка

Работим по-малко през 2025 година, кои са почивните дни

Какво означава това за българите?

Предстоящият празничен сезон може да се превърне в шанс за едни от най-дългите коледно-новогодишни ваканции през последното десетилетие. Комбинацията от празници, уикенди, възможни допълнителни почивни дни и предстоящата валутна реформа прави края на 2025 г. идеален момент за планиране на пътувания, семейни срещи или просто добре заслужена почивка.

Ето кога ще почиваме през 2025 г.

Ако проектът бъде одобрен, страната ни ще посрещне новата година с истински празничен „джакпот“ – рекорден брой последователни дни за отмора.

