Диана Хърка прекрати гладна стачка

Д иана Хърка, майка на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад, прекрати гладната си стачка на 16-ия ден.

Това обяви тя лично пред журналисти днес като уточни, че остава в палатката си пред сградата на парламента в Сърбия и призова за разговор и общи действия студенти, граждани и всички, които подкрепят исканията за справедлив процес за виновните за инцидента в Нови Сад, освобождаване на арестуваните студенти и насрочване на предсрочни парламентарни избори.

По време на нейното изявление движението на кръстовището на ул. „Таковска“ и бул "Крал Александър“ в Белград беше преустановено.

На 2 ноември Диана Хърка започна гладна стачка пред сръбския парламент в Белград, ден след като в Нови Сад на многолюден митинг бе отбелязана една година от срутването на бетонната козирка на жп гарата, причинило смъртта на 16 души, между които е и синът на Хърка Стефан.

Трагедията предизвика масови протести в цялата страна, оглавени от студенти, които блокираха над 60 факултети. През май студентите поискаха предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказва да насрочи.

Миналата седмица Хърка разговаря с Вучич по телефона, но после го нарече "страхливец", защото не е изпълнил искането й за предсрочни избори.

През последните дни Хърка няколко пъти постъпи в частна болница, за да бъде поставена на системи, тъй като здравословното й състояние се влоши.

По време на стачката си тя бе държана будна от ярка светлина и оглушителна музика, насочени към палатката ѝ от контрапротестиращи, подкрепящи Александър Вучич. Техният лагер пред парламента, създаден преди няколко месеца, се намира само на няколко метра от нейната палатка пред парламента.

48-годишната Диана Хърка е готвачка, разведена е и има още един син, освен 27-годишния Стефан, който загина под срутилата се козирка на жп гарата в Нови Сад.

"Мислех, че мога да издържам по-дълго на глад и знам, че някои хора искат да ме видят мъртва, но нашата борба за справедливост трябва да продължи!", каза Хърка тази вечер.

"Аз съм Диана Хърка, която търси истината“, добави тя.