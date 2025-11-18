България

Въвеждат нова схема за застраховка "Гражданска отговорност"

Системата "Бонус-малус" влиза до февруари

18 ноември 2025, 06:42
Четири комисии в НС гледат на първо четене проектобюджета за 2026 г.

Четири комисии в НС гледат на първо четене проектобюджета за 2026 г.
Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

"Лукойл" излезе с позиция за ролята на Румен Спецов
Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в Софийския затвор

Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в Софийския затвор
Денонощни патрули пазят Карлово след сигнали за забелязана мечка

Денонощни патрули пазят Карлово след сигнали за забелязана мечка
Румен Спецов е вписан като особен управител на

Румен Спецов е вписан като особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас"
Заплатите растат, но не за всички: Държавните доходи изпреварват частните през 2025 година

Заплатите растат, но не за всички: Държавните доходи изпреварват частните през 2025 година
Мистерия във Варна: Автомобил изненадващо се озова в подлез

Мистерия във Варна: Автомобил изненадващо се озова в подлез

С промените в Кодекса за застраховането през юли тази година беше прието у нас да бъде въведена системата „Бонус-малус". Принципът ѝ е: колкото по-малко са щетите по автомобила, толкова по-евтина излиза „Гражданска отговорност" за следващата година. А очакванията са шест месеца след въвеждането на системата - или до февруари догодина, тя да заработи, съобщи NOVA.

Системата „Бонус-малус" ще се прилага за задължителната „Гражданска отговорност". Философията е: „Които нямат щети,  да получат отстъпка, а пък тези, които са имали щети и през предишни периоди, съответно да получат завишение на застраховката”, обясни  зам.-председателят на Асоциация на българските застрахователи на Пламен Шинов.

Според Иван, който е таксиметров шофьор, има цели групи рискови водачи.

„Ние си пазим колите, защото това е нашият инструмент за работа. Има рискова зона-  като куриери, доставчици на храни, които наистина бързат”, каза той.

Гаранционният фонд ще събира информация за причинени щети и на база тези данни, след това застрахователите ще определят размера на „Гражданска отговорност". Всеки сам ще преценява как и с колко.

„Повечето „Бонус малус” системи по света са изключително прости и работят само на база брой щети”, посочи Шинов.

По системата у нас все още се работи.

„Работим усилено по изработването на наредбите, които уреждат начина, по който ще се случи. Срокът е до началото на февруари. Би трябвало да сме се справили - изпратени са първите виждания на Комисията за финансов надзор  и как трябва да изглежда подзаконовата нормативна уредба на всички заинтересовани лица”, подчерта зам.- председателят на Комисия за финансов надзор Пламен Данаилов.

„Бонус малус” ще успее да повлияе върху поведението на повечето шофьори, смята Иван.

„Когато на българина му се бръкне в джоба, тогава се получават нещата. Живял съм в Америка 5 години и там при ПТП, невинен или виновен, следващата година застраховката е по-висока”, сподели той.

„Моят апел е по-скоро хората да не внимават заради това, че ще плащат по-голяма премия, а да внимават, защото и те могат да бъдат потърпевши, и да пазят всеки, който е на или около пътя”, съветва Пламен Данаилов.

При съмнения за нечестно калкулиране от страна на застрахователите от Комисията за финансов надзор апелират ощетените да се обърнат към тях. Системата трябва да започне да работи от началото на февруари.

Източник:  NOVA    
Бонус малус Гражданска отговорност Застраховане Щети Шофьори Застрахователни премии Кодекс за застраховането Отстъпки Завишение на застраховката Пътна безопасност
Последвайте ни
Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

18 ноември: „Ще ви погребем“ – фразата, която разтърси света през 1956 г.

18 ноември: „Ще ви погребем“ – фразата, която разтърси света през 1956 г.

Въвеждат нова схема за застраховка

Въвеждат нова схема за застраховка "Гражданска отговорност"

Празничен джакпот - рекордно дълга ваканция за Коледа и Нова година 2025/2026: Ето всички почивни дни и най-добрите комбинации

Празничен джакпот - рекордно дълга ваканция за Коледа и Нова година 2025/2026: Ето всички почивни дни и най-добрите комбинации

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

pariteni.bg
Отличник! След 128 теста на листовки – все още без книжка

Отличник! След 128 теста на листовки – все още без книжка

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за ивицата Газа

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за ивицата Газа

Свят Преди 26 минути

„Хамас“ от своя страна отказа да се разоръжи

Феномените поставиха нов рекорд в “Игри на волята”

Феномените поставиха нов рекорд в “Игри на волята”

Любопитно Преди 56 минути

Новото попълнение Алекс не успя да измъкне Безименните от Изолатора

Този евтин продукт действа по-добре от модерните хранителни добавки

Този евтин продукт действа по-добре от модерните хранителни добавки

Любопитно Преди 1 час

Един от най-лесните и евтини начини да подобрите диетата си е да ядете повече бобови растения

Защо Путин е готов да плати почти всяка цена за Покровск

Защо Путин е готов да плати почти всяка цена за Покровск

Свят Преди 9 часа

Подобно на Бахмут, Покровск вече лежи в руини

ЕК очаква от България присъди за корупция

ЕК очаква от България присъди за корупция

България Преди 9 часа

Еврокомисарят отбеляза, че този въпрос е свързан с плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост

Диана Хърка прекрати гладна стачка

Диана Хърка прекрати гладна стачка

Свят Преди 10 часа

Миналата седмица Хърка разговаря с Вучич по телефона

„Шеврон“ също иска активите на „Лукойл“

„Шеврон“ също иска активите на „Лукойл“

Свят Преди 10 часа

Американското министерство на финансите даде миналата седмица разрешение

Зловещо убийството на дете разтърси Русия

Зловещо убийството на дете разтърси Русия

Свят Преди 10 часа

Съседи често чували викове, идващи от апартамента на семейството

Бурен вятър спря полети от и до София

Бурен вятър спря полети от и до София

България Преди 11 часа

Има един отменен полет от Истанбул, а 6 са пренасочени

Украйна купува до 100 изтребителя от Франция

Украйна купува до 100 изтребителя от Франция

Свят Преди 11 часа

Зеленски вече подписа миналия месец писмо за намерение за закупуване на 100 до 150 шведски изтребителя

"Спаси София": Институции са присвоили над 1000 паркоместа

"Спаси София": Институции са присвоили над 1000 паркоместа

България Преди 12 часа

Бонев припомни, че Столична община имаше 120 паркоместа и ги намали на пет

Трамвай дерайлира в кв. "Бъкстон" в София

Трамвай дерайлира в кв. "Бъкстон" в София

България Преди 12 часа

Движението на трамваите към Княжево беше спряно

Страшна катастрофа край Медина, десетки загинали

Страшна катастрофа край Медина, десетки загинали

Свят Преди 12 часа

Автобусът, в който е имало 46 души, е пътувал от Мека

Годеницата на обвинен за катастрофа с две жертви, го биела по главата

Годеницата на обвинен за катастрофа с две жертви, го биела по главата

България Преди 13 часа

Това разказали свидетели - техни близки, които били в автомобила

Почина музикалният доайен проф. Благовеста Константинова

Почина музикалният доайен проф. Благовеста Константинова

България Преди 13 часа

Поклонението е на 19 ноември в храма „Успение Богородично"

НАП с нов изпълнителен директор

НАП с нов изпълнителен директор

България Преди 13 часа

Правителственото решение е прието неприсъствено

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Как ще реагира държавата при набези от мечки

sinoptik.bg
1

Замърсяване със серен диоксид в Димитровград

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 18 ноември, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 18 ноември, вторник

Edna.bg

Последен шанс за България да спре пропадането

Gong.bg

Полша се спаси с късна драма, осигури си бараж

Gong.bg

Да дадеш нов живот на есента: Украинец превръща падналите листа в нов вид хартия

Nova.bg

Жълт код за валежи и силен вятър в няколко области на страната

Nova.bg