Подобно на Бахмут, Покровск вече лежи в руини

17 ноември 2025, 22:39
Защо Путин е готов да плати почти всяка цена за Покровск
Източник: БТА

А ко Покровск, Донецка област падне, той ще се превърне в най-големия град, превзет от Русия след окупацията на Бахмут през май 2023 г, посочва Си Ен Ен.

Подобно на Бахмут, Покровск вече лежи в руини, а стратегическото му значение намалява. Въпреки това, подобно на Бахмут, този град се е превърнал в символ на украинската съпротива. Ето защо руският президент Владимир Путин е готов да плати почти всяка цена за него. И именно затова Въоръжените сили на Украйна се опитват да задържат руската армия, въпреки факта, че ситуацията в Покровск става все по-трудна, предава "Фокус".

Ако Покровск падне: Защо градът е толкова важен за Украйна?

След превземането на Бахмут тактиката на руските войски се е променила. Основната причина за това е масираното използване на безпилотни летателни апарати и възможността за изпращането им на много по-големи разстояния, в сравнение с началото на войната. Това разшири "зоните на поражение“ и направи значително по-трудно придвижването по бойното поле. Сега, вместо тежки бронирани машини, руските войници се опитват да проникнат в украинска територия, използвайки мотоциклети и бъгита.

Русия напредва бавно към Покровск през последните почти две години, след проби украинската отбрана край Авдеевка в началото на 2024 г.

Мейсън Кларк, директор на проекта "Защита на Европа“ в базирания във Вашингтон Институт за изследване на войната (ISW), посочва, че както по време на превземането на Авдеевка, Русия напредва към Покровск, "за да принуди украинските войски да се оттеглят или, в идеалния случай, да обкръжи напълно украинските сили“.

"Това е различно от Бахмут, където имаше много по-сериозна пряка, целенасочена фронтална атака срещу градската зона“, отбелязва Кларк, добавяйки, че в Покровск целта на руснаците е да обкръжат украинските войници, а не непременно да прочистят града блок по блок.

Руските войски все още не са обградили напълно Покровск, но имат огневи контрол върху снабдителните линии на украинските войници, отбелязва Си Ен Ен.

Според един от украинските военни медици, чието подразделение в момента се бие в Покровск и Мирноград, евакуацията от града вече е станала невъзможна, тъй като евакуационните превозни средства не могат да се приближат на повече от 10-15 километра до града - но дори това разстояние остава изключително рисковано заради руски дронове. Той допълва, че в момента в Покровск има няколко души, които са тежко ранени от две седмици, но не могат да бъдат евакуирани.

Русия нахлува в Покровск в стил „Лудия Макс“ (ВИДЕО)

"Един е в тежко състояние от седмица и не можем да го извадим от там“, споделя украинският медик.

Боевете за Бахмут през първата половина на 2023 г. се превърнаха в "месомелачка“ за руските войници. Идеята на тактиката на Русия тогава бе, че чрез масиран обстрел, украинците могат да бъдат принудени да напуснат позициите си. Това обаче не се случваше и руската армия и наемниците от "Вагнер“ понасяха огромни загуби.

Сега тактиката на Русия е съвсем различна. Мейсън Кларк пояснява, че ако по-рано руските войници са били изпращани на открит терен, за да провокират огъня на украинската армия и така да разкрият позициите ѝ за артилерията, "сега целта е да се доближат колкото се може повече до украинските позиции“.

На 11 ноември 7-ми корпус на украинското Министерство на отбраната съобщи, че през последните дни руските войски са засилили опитите си да проникнат в Покровск, използвайки лека техника, движейки се през южните покрайнини на града, използвайки мъглата като прикритие. Смята се, че там вече има над 300 руснаци.

На 12 ноември украинското Министерство на отбраната, позовавайки се на военнослужещи в Покровск и видеоклипове от открити източници, съобщи, че руски войски влизат в града с техника поне от 6 ноември, като вече са разположили там и минохвъргачки.

Източник: Фокус    
Русия война Украйна Покровск
