ЕК очаква от България присъди за корупция

С ътрудничеството между институциите за борба с корупцията в България е добро, но има нужда от усилия за трайно постигане на напредък по случаи на корупция по високите етажи на властта.

Това заяви днес еврокомисарят по правосъдието Майкъл Макграт на пресконференция след заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси. Европейските министри обсъдиха положението с върховенството на закона в нашата страна, Германия, Ирландия и Чехия.

ЕК: България да действа в посока присъди за корупция срещу висшестоящи лица

"Присъдите за корупция по високите етажи на властта в България досега са ограничен брой", посочи Макграт.

"Остават пропуски по отношение правилата за почтеността на служителите на високи управленски постове. Предприети са стъпки за реформа на Комисията за борба с корупцията, необходими са допълнителни усилия за постигане на ефективност от нейната работа и за нейната независимост", добави Макграт.

Еврокомисарят отбеляза, че този въпрос е свързан с плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

"Отчетох липса на съдебно преследване и присъди по случаи на корупция по високите етажи на властта", обобщи Макграт. Той добави, че по въпроса за медийната свобода е изразил тревога.

Еврокомисарят допълни, че е приветствал предприетите наскоро у нас промени, свързани с наблюдението на върховенството на закона и Плана за възстановяване и устойчивост.

ЕК очаква от България окончателни присъди за корупция на високо равнище

"Отбелязах, че са направени стъпки за промени в законодателството за борба с корупцията и за прозрачност при лобирането, влязоха в сила мерки за защита на подателите на сигнали", каза Макграт.

Годишният диалог на Съвета на ЕС за върховенството на закона беше предприет от 2015 г., а от 2020 г. беше разширен и обхвана разговори по общи въпроси на законността и обсъждане по държави. Всяка година европейските министри се събират на три заседания, посветени на върховенството на закона в отделни групи държави.