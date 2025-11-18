Папа Лъв XIV заминава на официално посещение в Турция

Т урция се подготвя за посещението на папа Лъв XIV между 27 и 30 ноември в страната, където папата ще посети Анкара, Бурса и Истанбул. Това ще бъде първото апостолическо посещение в чужбина на главата на Римокатолическата църква след избирането му на този пост през месец май тази година.

След Турция папата ще посети и Ливан, където ще остане до 2 декември.

Макар че поводът за посещението на папата е отбелязването на 1700-ата годишнина от Първия вселенски събор в Никея (днешния турски град Изник), официалната програма на Негово Светейшество папа Лъв XIV предвижда и срещи с турския президент Реджеп Тайип Ердоган и други турски официални личности.

Според съобщение на Ватикана за визитата папата ще пристигне на 27 ноември първо в турската столица Анкара. Той ще направи посещение в мавзолея гробница на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк, а след това ще се срещне с турския президент Реджеп Тайип Ердоган и същия ден вечерта ще отпътува за Истанбул.

На 28 ноември сутринта Светият отец ще посети катедралата "Свети дух" в Шишли, втората по големина римокатолическа църква в града край Босфора след базиликата "Сан Антонио". Катедралата е посещавана и от папа Павел VI, папа Йоан Павел II и папа Франциск при гостуванията им в Турция, посочва двуезичният в. "Агос", който излиза на турски и арменски език.

Същия ден папата и придружаващите го лица ще отпътуват с хеликоптер за град Изник, окръг Бурса, където през 325 година се е състоял Никейският събор – ключов момент в историята на християнството и във формулирането на християнското учение. Смята се, че той се е провел на мястото на базиликата "Свети Неофит", на около 20 метра от брега на езерото Изник в окръг Бурса, където сега има археологически разкопки.

В програмата през деня ще участва и вселенският патриарх Вартоломей Първи.

В Истанбул папа Лъв XIV ще посети на следващия ден - 29 ноември - джамията "Султан Ахмет" и ще се срещне с представители на християнските общности в Турция.

Една от кулминациите на визитата на папата ще бъде срещата му с вселенския патриарх Вартоломей Първи, която се счита за важно послание за мир и за междуцърковния диалог. Двамата ще подпишат съвместна декларация и ще направят съвместно изявление.

Папата ще участва и в службата, която ще се изнесе в патриаршеската църква.

От Истанбул папата ще отпътува за Бейрут.

Делегация от 38 свещеници и монахини от Ватикана посети наскоро турския окръг Бурса, където проведе поредица от срещи в подготовка на предстоящото посещение на папа Лъв XIV.

Посещението на папата, което за пръв път включва градовете Бурса и Изник (предишните папски визити се ограничаваха само с Анкара и Истанбул), зарадва най-вече туристическите агенции.

"Очаква се за посещението на новия папа в Изник в окръг Бурса да дойдат около 2000 християнски духовници от цял ​​свят. Също така медии и журналисти от близо 50 държави ще отразяват събитието и ще го излъчват на живо. Това ще популяризира този район в целия свят. Очакваме, че ще засили интереса и пътуванията към нашата страна и специално към тази област", заяви председателят на Регионалния съвет Южна Мармара към Асоциацията на турските туристически агенции (TÜRSAB) Мурат Сарачоглу пред Анадолската агенция.

Изданието Хабер Глобал коментира, че "посещението на папа Лъв XIV в Никея, на което се очаква да присъства "като домакин" гръцкият патриарх Вартоломей" се следи отблизо и внимателно от страна на Турция.

Турските власти не признават титлата на Вартоломей на "Вселенски патриарх" и са чувствителни към приписването на Вартоломей на статут, различен от този на глава на гръцката православна общност в Турция, какъвто има съгласно формулировката в Лозанския мирен договор от 1923 г.