Ново проучване разкрива тайните на астероида Рюгу

М еждународен екип от космолози, геохимици и инженери установи, че водата, съществувала на космическия обект, от който се е отделил астероидът Рюгу, е повлияла върху разпределението на елементите в него, съобщи Физ.орг.

В статия, публикувана в списание "Сайънс адвансис", учените, ръководени от Тецуя Йокояма, описват как са сравнявали два изотопа на хром и титан и какво показват откритите разлики за историята на излагане на Рюгу на вода, преди да се откъсне от първоизточника си.

Рюгу е близък до Земята астероид, който беше открит през 1999 г. През 2014 г. японската Агенция за изследване на космическото пространство ДЖАКСА изстреля космическия апарат "Хаябуса 2", който събра проби от астероида и ги върна на Земята през 2020 г.

Our work @ICGL_WadhwaLab with Yokoyama-san’s team to measure Ti & Cr isotopes in asteroid Ryugu samples is now published! We show that water circulation on the parent asteroid happened 5 Ma after solar system formation & left its imprint on Cr isotopes. https://t.co/m0gy0iT2Cq