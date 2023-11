Аномалиите на Уран: Полярно сияние и чудато магнитно поле

З а първи път на Уран е забелязано инфрачервено полярно сияние, което дава представа за странните магнитни полета, които могат да бъдат открити на отдалечените ледени гиганти в Слънчевата система.

На Земята полярните сияния се причиняват от сблъсъка на слънчевия вятър с високоенергийни заредени частици в атмосферата, в резултат на което частиците излъчват светлина поради йонизация. Това е процесът, който създава зрелището на северното и южното сияние - хипнотизиращите зелено, лилаво и червено, които се вихрят в нощното небе близо до полюсите на нашата планета, а и не само. Красивият природен феномен бе забелязан и в България преди броени дни.

Различни форми на полярно сияние могат да се видят и на други планети в нашата Слънчева система, най-вече около пространството, в което се простира Юпитер и неговите луни. Ултравиолетовите полярни сияния са наблюдавани за първи път на Уран през 1986 г., когато сондата "Вояджър 2" е преминала покрай него.

За първи път през 2023 г., учените наблюдават за инфрачервено полярно сияние.

На планети като Уран полярните сияния излъчват светлина извън видимия спектър в дължини на вълните, тъй като атмосферата е смес от водород и хелий (за разлика от земната, която е съставена предимно от азот и кислород).

Infrared Aurora Seen On Uranus For The First Time https://t.co/lMmiEegUyF