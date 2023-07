Повече от половината от Световния океан е променил цвета си и вероятно човекът е виновен за това

П отапянето в кристално чисти сини води може да остане в миналото, показват нови изследвания. Проучвайки промените в цвета на повърхността на Световния океан с помощта на сателити в продължение на повече от 20 години, изследователите са открили, че сега 56% от него е зелен, а не син. Това представлява регион, който е по-голям от общата площ на сушата на Земята. Вероятно за това са виновни предизвиканите от човека климатични промени.

Our oceans are changing from blue to green driven by #ClimateChange

As ocean colour is an accurate reflection of the organisms and suspended material in its waters = a widespread ecosystem shifthttps://t.co/AdgSRdU3xn pic.twitter.com/ti6l3LgTJT