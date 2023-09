Китай ще разкрива тайните на Вселената в новата подземна лаборатория в планината Цзинпин

Д ълбоко под земните недра, под планината Цзинпин в близост до река Ялундзян в югозападната китайска провинция Съчуан, в процес на доизграждане е усъвършенствана физична лаборатория, предназначена да разкрие тайните на Вселената, съобщи Синхуа.

Разположена на 2400 метра под повърхността на планината и заобиколена от скали, Китайската подземна лаборатория Цзинпин (CJPL) наскоро се сдоби с кабина с полиетиленов "щит" - ключова част от втория етап на изграждането й.

In the China Jinping Underground Laboratory (CJPL), an underground research facility with a rock overburden of about 2,400 meters in SW China's Sichuan Province, there are researchers solving the mystery of the universe - the dark matter https://t.co/fUNQxUqe3x pic.twitter.com/nViyB5M9xN