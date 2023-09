Внимание! "Месоядни" бактерии убиват хора в езерата в САЩ

Ц ентровете за контрол и превенция на заболяванията издадоха спешно предупреждение, след като петима души бяха убити от месоядни бактерии, които живеят във водите по източното крайбрежие на САЩ.

Здравното предупреждение има за цел да предупреди американските доставчици на здравни услуги, лаборатории и отдели за обществено здраве за скорошни инфекции с Vibrio vulnificus (V. vulnificus). По-специално здравните специалисти се призовават да разглеждат бактерията като възможна причина за инфектирани рани при пациенти, които проявяват симптоми след излагане на води в близост до Мексиканския залив или Източното крайбрежие.

CDC Warns About ‘Flesh-Eating’ Bacteria On East Coast: What To Know About Vibrio Vulnificus Infectionhttps://t.co/99K19XrzEP pic.twitter.com/GfdYTlOUwp — Forbes (@Forbes) September 5, 2023

Съществуват много видове бактерии Vibrio, като десетина от тях са вредни за хората. В САЩ V. parahaemolyticus е най-честата причина за инфекция от този вид бактерии и е причина за около 40 % от регистрираните случаи на инфекции с Vibrio. Обикновено заразените хора изпитват диария или подобни стомашни проблеми, като спазми, гадене и повръщане. Инфекцията може да причини и втрисане на тялото и повишена температура. Известно е обаче, че V. vulnificus е много по-опасен.

Този вид бактерия живее в крайбрежни води, включително солени и бракични води - води, съставени от сладка и солена вода. Хората могат да се заразят, ако имат открита рана, изложена на въздействието на бактерията във водата, или ако ядат сурови или недостатъчно сготвени миди. В повечето случаи хората се заразяват след последното, но категорията "отворена рана" също трябва да се приема сериозно, тъй като включва рани, причинени от скорошна операция и татуиране, както и ежедневни порязвания и одрасквания.

Инфекциите с V. vulnificus могат да бъдат смъртоносни и са причина за смъртта на петима души от източното крайбрежие на САЩ през периода юли-август тази година. Веднъж заразени, бактериите се придвижват бързо и могат да доведат до заболяване в рамките на няколко дни. Инфекцията е особено опасна за хора, които имат други основни здравословни проблеми, като диабет, чернодробно заболяване или имунокомпрометиращи състояния (по-слаба имунна система).

Unusually high temperatures and extreme weather events have increased the chances of infection from these deadly bacteria.https://t.co/LLgLeP4zTb — IFLScience (@IFLScience) September 7, 2023

Според изявление, публикувано от CDC, "инфекциите на рани с V. vulnificus имат кратък инкубационен период и се характеризират с некротизираща инфекция на кожата и меките тъкани". Ако не се лекува, инфекцията може да се разпространи и да причини тежко отравяне на кръвта.

"Много хора с инфекция на раната, причинена от V. vulnificus, се нуждаят от интензивни грижи или от хирургично отстраняване на тъканите", се допълва в изявлението.

Бактериите обикновено виреят в по-топли води, особено през месеците между май и октомври. Освен това те предпочитат морска среда с по-ниско съдържание на сол, като например речните устия. Въпреки това честотата на инфекциите в САЩ се е увеличила осем пъти от 1988 г. до 2018 г. поради затоплянето на климата. Освен това типичният северен географски обхват на инфекциите се е увеличил с 48 километра (29,8 мили) годишно.

Центърът за контрол на заболяванията (CDC) призовава местните власти да поставят табели, които да предупреждават за потенциални инфекции. В него се посочва също, че хората трябва да избягват контакт със солена и солена вода, ако имат отворена рана или порезно нараняване, и трябва незабавно да напуснат водата, ако се наранят по време на плуване.

Ако има вероятност отворената рана да влезе в контакт с потенциално замърсена вода или сурови или недостатъчно сготвени морски дарове, се препоръчва да се уверите, че тя е покрита с водоустойчива превръзка. Също така морските дарове трябва да бъдат добре сготвени, а всички открити рани трябва да се измият със сапун и чиста вода.

One week after Hurricane Idalia made landfall, medical experts are watching for potential cases of Vibrio vulnificus, a bacteria found in brackish waters. https://t.co/Btha1chLXd — FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) September 7, 2023

В крайна сметка, ако сте се заразили, трябва да потърсите медицинска помощ възможно най-бързо.

"Хората, които са изложени на повишен риск от заразяване с V. vulnificus, трябва да внимават, когато се занимават с крайбрежни водни дейности", заявява Центърът за контрол на заболяванията. "Бързото лечение е от решаващо значение за намаляване на смъртността от тежка инфекция с V. vulnificus."

Съдържанието на тази статия не е предназначено да замени професионален медицински съвет, диагноза или лечение. Винаги търсете съвет от квалифицирани здравни специалисти по въпроси, които може да имате във връзка с медицински състояния.